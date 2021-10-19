برنامج مسرع «المالية» يدعم الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في الدولة، عن فتح باب التقديم للدفعة الخامسة من برنامج المسرع.

ويمكن للشركات المبتكرة والمهتمة بالمشاركة التقدم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق محمد بن راشد للابتكار قبل 18 ديسمبر 2021، ويمكن للشركات زيارة جناح صندوق محمد بن راشد للابتكار في أسبوع جيتكس للتقنية، والمقام حالياً ويستمر إلى 21 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي (في جناح رقم Z6-400 في القاعة 6) والاجتماع مع فريق عمل الصندوق للحصول على معلومات إضافية حول شروط التقديم.

ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع جهود الصندوق المستمرة لبناء منظومة شركات مبتكرة قوية وتعزيز روح الابتكار في الإمارات عبر استقطاب هذه الشركات وتطويرها ودعمها بالقدرات الرائدة والتقنيات الجديدة.

وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، بمناسبة إطلاق الدورة الجديدة: «تشهد الإمارات تطوراً سريعاً لتصبح مركزاً عالمياً جذاباً للشركات المبتكرة ورواد الأعمال، خاصةً مع وجود عدد كبير من المواهب في المنطقة. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالمواهب القادمة في دفعتنا التالية ودعم مسيرتها في ريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤيتنا».

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