الإمارات وعُمان تبحثان تعزيز التعاون والاستثمار

المصدر: أبوظبي- البيان

ترأس معالي د. سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفداً إماراتياً لزيارة سلطنة عُمان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث التقى قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، وعدداً من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

وتأتي هذه الزيارة، ضمن العلاقات الأخوية والاستراتيجية مع سلطنة عمان، واستكشاف فرص التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات، الحكومية والخاصة، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة وغيرها.

ونقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، إلى القيادة في سلطنة عمان، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والمبنية على الروابط التاريخية الوثيقة، والتعاون والتكامل وتنمية المصالح المشتركة، والتي أرسى قواعدها الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له السلطان قابوس بن سعيد، وهي مستمرة في النمو والتقدم، في ظل القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.

كما أعرب عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلته العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطلع المشترك إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وقال إن الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تمضي بثقة نحو تعزيز قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدعوم بالبحث والتطوير، وتحفيز قدراته وكفاءته، من خلال مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

كما أشار إلى أن التعاون والتكامل مع سلطنة عمان، يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بين البلدين، مبيناً أن التعاون سيركز خلال الفترة المقبلة، على تطوير الفرص الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في البلدين.

وكان في استقبال الدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق، قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

إمكانات وتسهيلات

وأكد قيس بن محمد اليوسف، أهمية تطوير العلاقات مع دولة الإمارات الشقيقة، خاصة في المجالات الاقتصادية، والتركيز على الجوانب الصناعية.

وأشار إلى أن الزيارة تعكس اهتمام الجانبين بتبادل الآراء، لكيفية الاستفادة من الإمكانات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك، لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص، في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار، التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

ضم الوفد عمرالسويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، وخالد سالمين مدير تنفيذي لدى شركة «أدنوك»، وجاسم ثابت الرئيس التنفيذي لشركة طاقة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في أبوظبي القابضة، وشركة مبادلة.

وتعتبر سلطنة عمان، ضمن أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات، وذلك بتبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم في الفترة من 2017 إلى 2020، وهو ما يمثل نحو 2.7 % من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب حوالي 5.7 % (بمتوسط بلغ 43 مليار درهم).

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