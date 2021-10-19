الإمارات تؤكد أهمية تطوير نظم وآليات تعزيز الاستدامة المالية

المصدر: أبوظبي- البيان

شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في كل من اجتماع المحافظين العرب مع رئيس البنك الدولي واجتماع مدير عام صندوق النقد الدولي، عبر تقنيات الاتصال المرئي. جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين 2021، التي تعقد فعالياتها تحت عنوان «مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية».

وخلال مداخلته في اجتماع المحافظين العرب مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، أشار محمد الحسيني إلى أن جهود حكومة الإمارات على مختلف الأصعدة أسهمت في السيطرة على التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» حتى وصلت الدولة إلى مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد أهمية تطوير النظم والآليات الكفيلة بتعزيز الاستدامة المالية، مشدداً على الأهمية المتزايدة لتبنى الوسائل والتقنيات المبتكرة اللازمة لتطوير القطاع المالي بمختلف مكوناته، وعلى الدور المحوري للقطاع في دعم سياسات التنمية وخططها في مختلف البلدان.

تمكين النمو الأخضر

وفي مداخلته خلال الاجتماع مع كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي والذي حضره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أشار إلى الشوط الكبير الذي قطعته المنطقة في تبني مفهوم الاستدامة، موضحاً أن السلطات المالية في المنطقة تحرص على اعتماد وتطبيق السياسات المالية اللازمة باعتبارها أداة تمكين للنمو الأخضر والمستدام. وقام خلال مداخلته في الاجتماعين بدعوة المشاركين لحضور معرض إكسبو دبي.

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