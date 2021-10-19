الأسهم تربح 11 ملياراً بدعم شراء أجنبي ومؤسسي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، أمس، وصعدت مؤشراتها لمستويات وقمم جديدة، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 11 مليار درهم، وسط عمليات شرائية للمؤسسات والأجانب، استهدفت أسهم البنوك والعقار والاستثمار، وسط تفاؤل بانطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.53 %، ليغلق عند 2817.17 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته في أسبوعين، منذ 4 أكتوبر الجاري، بفضل نمو أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والتأمين والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.74 %، ليقفل عند 7893 نقطة، محققاً بذلك أعلى مستوى في تاريخه، بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.68 مليار درهم، منها 1.55 مليار في أبوظبي، و131.7 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 349.15 مليون سهم، موزعة بواقع 263.8 مليوناً في أبوظبي، و85.35 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 10712 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.8 %، مع نمو «إعمار العقارية» 1.02 %، و«إعمار للتطوير» 1.83%، و«داماك» 0.8 %، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 0.73 %. وصعد قطاع البنوك 0.17%، بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.36%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.34 %، مدعوماً بمكاسب «دبي للاستثمار» 2.38 %، و«سوق دبي المالي» 0.4 %، و«شعاع كابيتال» 2.11 %، وارتفع قطاع النقل 1.63 %.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط، مستقطباً 30.3 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 30.3 مليون درهم. وحقق «السلام القابضة» أكبر ارتفاع، بنسبة 5.43 %، فيما كان «الفردوس القابضة» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 9.73 %. ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 17.94 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك 1.37 %، مع نمو «أبوظبي الأول» 1.9 % و«أبوظبي الإسلامي» 0.35 %، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.48 %، وزاد قطاع الاتصالات 0.49 %، وارتفع قطاع الاستثمار 0.25 %. ونزل قطاع العقار 0.3 %، وهبط قطاع الطاقة 0.32 %.

هيمن «أبوظبي الأول» على النشاط، مستقطباً 362.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 278 مليون درهم. وحقق «أسمنت رأس الخيمة»، أكبر ارتفاع بنسبة 14.95 %، فيما كان «بالمز الرياضية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.89 %. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 164.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

* تحولت شركة «ريسبونس بلس القابضة» إلى الربحية بعدما حققت أرباحاً بنحو 40.07 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر 3.94 ملايين في الفترة نفسها من 2020.

* تعقد شركة «إيزي ليس» لتأجير الدراجات النارية اجتماع مجلس إدارة في 25 أكتوبر لاعتماد البيانات المالية للربع الثالث.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز