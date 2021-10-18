عقار تشين تعرض حلول تمثيل العقارات بممثلات رقمية في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت عقار تشين، وهي شركة متخصصة بالتمويل العقاري الجماعي وتملك منصة Aqarchain.io الرائدة في تكنولوجيا الممتلكات (Proptech) والتكنولوجيا المالية في مجال العقارات، إطلاقها أول سوق عالمية خاصة للأصول المجزأة غير القابلة للاستبدال للممتلكات، والقائمة على تقنية البلوك تشين.

ستشكل هذه أول سوق عالمية تعمل بتقنية البلوك تشين للتمويل الجماعي للعقارات، بهدف أن يصبح الاستثمار في العقار كما الاستثمار في أسواق الأسهم المالية. سيتم الإعلان عن هذه السوق الخاصة الجديدة خلال قمة مستقبل البلوك تشين في دبي - الإمارات العربية المتحدة، والتي ستعقد بالتزامن مع معرض جيتكس للتكنولوجيا ( Zabeel Hall 4 Z4-54) 2021.

وصرّح المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة عقار تشين، وقاص نخوة، بأن «منصة عقار تشين، وتعتبر منتج الشركة الأساسي، هي منصة استثمارية للتمويل الجماعي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في العقار ليصبح بسهولة التداول في الأسهم والأسواق المالية.

وسيتم إطلاق الأصول الجزئية غير القابلة للاستبدال الممثلة رقمياً للعقارات على شبكة بوليغون-Polygon. أما في المستقبل فسنكون قادرين على ربط السوق بشبكات أخرى مثل إيثيريوم-Ethereum وبينانس-Binance وتيزوس-Tezos وبولكادوت-Polkadot. طبعاً سيعتمد ذلك على تصويت حاملي الممثلات الرقمية الخاصة بالمنظمة اللامركزية المستقلة -DAO، لنستطيع توفير سوق ثانوية أكبر لتداول هذه الأصول غير القابلة للاستبدال».

وحول عملية تجزئة الأصول غير القابلة للاستبدال، فالملكية العقارية تعتبر الأصل غير القابل للاستبدال وتنقسم إلى ملكيات جزئية عبر الممثلات الرقمية الجزئية. وكل أصل جزئي غير قابل للاستبدال يساوي سهماً واحداً في العقار. وتعدّ الحصص الجزئية مربحة للطرفين، المشتري والبائع، إذ يمكن لأي طرف نقل الملكية بسهولة دون التكاليف العامة الباهظة، إضافةً إلى سيولةٍ أسهل وكفاءة عند نقل ملكية هذه الأسهم.

وأضاف نخوة: «نفتخر أن نكون أول سوق عالمية لامركزية للأصول الجزئية غير القابلة للاستبدال في مجال العقارات، فمن خلال تقسيم الممتلكات إلى أسهم والأسهم إلى ممثلات رقمية جزئية لكل سنتيمتر مربع، فإننا بذلك نسمح للمستثمرين بالاستثمار بأدنى قيمة ممكنة، وبالتالي توزيع المخاطر.

كذلك، لدى المستثمرين الخيار لزيادة أو تقليل حصتهم في الأصول، وهذا يمكّن مستثمري التجزئة أيضاً من الاستثمار في الأصول التي تحجز عادةً للشركات الكبرى والمستثمرين الكبار المعتمدين».

ولتنظيم نشاط التداول، ستدرج منصة عقار تشين نموذج حوكمة للمنظمة اللامركزية المستقلة، فيصوت أصحاب الأصول الجزئية غير القابلة للاستبدال على القضايا الأساسية مثل إدارة الممتلكات وعائداتها، رفع أو خفض قيمة العقار، وكذلك التصويت على العقارات التي يتم إدراجها على المنصة.

بدايةً، ستدرج منصة عقار تشين العقارات في الإمارات العربية المتحدة، تليها العقارات في لندن وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم أولاً تداول الأصول الجزئية غير القابلة للاستبدال الممثلة للأصول العقارية بشكل مباشر من خلال الشركة (Over the Counter)، ولكن بعده سيتم إدراج هذه الممثلات الرقمية للاستخدام (utility Tokens) في أسواق ثانوية.

والجدير ذكره أنه يمكن للمستخدمين شراء الأصول المجزأة عبر عملات رقمية كالبيتكوين، إيثيريوم، تيزوس، بوليغون وغيرها (BTC, Ethereum, XTZ, Polygon & USDT) أو عبر الممثل الرقمي للشركة AQR الذي سيوفر للمستخدمين خصومات خاصة. وسيكون لدى عقار تشين منصة تجميد واستثمار لممثلها الرقمي AQR إضافة إلى تيزوس XTZ.

نشأت عقار تشين عبر مساهمات من مجموعة من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين استثمروا بصفتهم الشخصية ويعتبرون المستثمرين الأوائل. يتم تسريع منصة عقار تشين بواسطة TDEFI وتدعمها Tezos وUAE Deca4 Gstatic وKhawarizmee وGirnas Capital token Suite وBullish وSL2 Capital وBuild Blocks Group.

وأدرجت منصة عقار تشين مؤخراً ممثلها الرقمي في إدراج أولي IEO على منصة إيميريكس للتداول-Emirex Exchange، بسعر 0.25 دولار أمريكي للممثل الرقمي الواحد تستحق عند نهاية الإدراج الأولي IEO.

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