«رينغ» تطلق مجموعة من أجهزتها الأمنية المتقدمة في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة رينغ باقة جديدة من الأجهزة الأمنية خلال فعاليات جيتكس، ومنها كاميرا وجرس باب بالفيديو.

وتم تزويد كاميرا Ring Floodlight Cam Wired Pro بأحدث إمكانات كشف الحركة ثلاثية الأبعاد وإمكانية الرؤية الشاملة بزاوية واسعة للغاية، مما يجعلها كاميرا المراقبة الخارجية الأكثر تطوراً.

كما تتضمن الكاميرا كذلك عدداً من المزايا المبتكرة ومنها صافرة الإنذار بشدة 110 ديسيبل، والرؤية الليلية بالألوان وخاصية Audio التي تسمح للمستخدمين بسماع الأصوات بوضوح لتمييز ما يحدث بدقة بفضل مايكروفون متطور يحسن جودة الصوت ويلغي الصدى.

وبوسع المستخدمين توصيل الكاميرا خارج المنزل وربطها بشبكة الإنترنت اللاسلكي لتعمل على مدار الساعة، فيما تسمح الكاميرا للعملاء كذلك بتفقد ممتلكاتهم في أي وقت ومن أي مكان عبر أجهزتهم المحمولة، أو من خلال أي جهاز يتضمن وظيفة أليكسا لرؤية الزائرين والتحدث معهم بشكل مباشر.

وقدمت رينغ تقنية كشف الحركة بالأبعاد الثلاثية ضمن كاميرا Ring Floodlight Cam Wired Pro وجرس الباب بالفيديو Ring Video Doorbell Pro 2 لتعزز قدرة المستخدمين على التحكم بتنبيهات الحركة التي تصلهم.

وبفضل وظيفة كشف الحركة بالأبعاد الثلاثية، سيكون بوسع مالكي المنازل تحديد المناطق التي يرغبون بمراقبتها ضمن المكان من خلال اختيار حدود المسافة، ليحدد نظام الاستشعار بالرادار الوقت المناسب لتفعيل الكاميرا عندما يتجاوز جسم ما تلك المسافة المحددة عن الكاميرا، وبالتالي يتم إرسال التنبيه إلى مالك المنزل.

وباستخدام التقنية ذاتها، تعمل وظيفة الرؤية الشاملة بالزاوية الواسعة على توفير منظر جوي واضح للحركة أمام الكاميرا أو جرس الباب، لتظهر مسار حركة الزوار عند وصولهم إلى المكان.

وقال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى رينغ: يسعدنا أن نعود من جديد إلى أكبر معرض مختص بالتكنولوجيا في الشرق الأوسط، فالفعالية تمثل منصة مميزة لنا للتواصل مع عملائنا وشركائنا، وأسهمت في زيادة الاهتمام بمنتجات وخدمات الأمن المنزلي بشكل كبير في الفترة الماضية بفضل تزايد اهتمام العملاء بأمن منازلهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز