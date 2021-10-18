«فيناسترا» تتيح إمكانية التحول الفوري إلى تكنولوجيا المدفوعات القائمة على السحابة

المصدر: دبي- البيان

كشفت «فيناسترا» عن قدرات جديدة لها تتيح للعملاء التحول الفوري إلى حلها الأحدث «Fusion Payments To Go».

ومن شأن هذا التحول أن يتيح للبنوك إمكانية الاستفادة من مزايا حل «البرامج كخدمة» SaaS من «فيناسترا» بسرعة وبتكلفة منخفضة، وهذا سيجعل بمقدور المؤسسات تقديم خدمات المدفوعات المبتكرة والمصممة على نحو يلبي متطلبات عملائها المحددة بكفاءة أكبر، وبما يتماشى مع الطلبات دائمة التغير.

وقال أورين مرمور، المدير العام لحلول وخدمات المدفوعات في «فيناسترا»: نحن ملتزمون بجعل التحول الرقمي للمدفوعات سهلاً قدر الإمكان. وتتيح هذه الإمكانية الجديدة عملية تهيئة وتحول سهلة وسلسة، ومن الممكن إنجازها خلال وقت قصير، وهو ما يتيح للبنوك التخلص من قيود التكنولوجيا التقليدية القديمة، وتنفيذ النظام الجديد بشفافية فائقة من حيث الأطر الزمنية والتكلفة.

وتقديم منتجات المدفوعات الرائدة إلى عملائها على وجه السرعة. بمعنى آخر، نحن نتحدث عن تقليص المدة الزمنية لعملية التهيئة والانتقال، لتصل إلى بضعة أيام فقط، وسيبدأ التشغيل الفعلي في غضون بضعة أشهر بدلاً من سنة كاملة، وهي المدة التي قد تستغرقها بعض البنوك لاستكمال عملية التحول.

وبعيداً عن الانخفاض الكبير في الأطر الزمنية اللازمة للتحول وبدء التشغيل الفعلي، فإن هذا أيضاً سيتيح للبنوك الأصغر حجماً، التي قد تكون تكلفة تحويل المدفوعات المعقدة بالنسبة لها باهظة والعمليات التشغيلية معقدة للغاية، فرصة الاستفادة من مزايا مركز المدفوعات المتقدم المدعوم بالإمكانات والقدرات الحديثة والمتطورة.

وحل «Payments To Go» قائم على أساس «البرامج كخدمة» SaaS، ويتميز بخصائص تهيئة مبتكرة وفائقة التطور، كما أنه مصمم لدعم البنوك في بلورة طموحات نمو خدمات المدفوعات لديها، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

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