إبسون تستعرض مجموعتها من الحلول الذكية والمستدامة خلال «جيتكس 2021»

المصدر: دبي - البيان

تستعد شركة «إبسون» لعرض منتجاتها الرائدة من الحلول التقنية الذكية والمستدامة خلال مشاركتها ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، وذلك في ظل سعي المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط لإحداث تغييرات من شأنها تعزيز مستوى كفاءتها، وخفض تكاليفها، والحد من أثر بصمتها البيئية.

وتعمل مجموعة حلول «إبسون» المتطورة على دعم الصناعات والقطاعات الأسرع نمواً في المنطقة، بما فيها قطاع الشركات، وتجارة التجزئة، والتقنيات الغامرة، والتعليم. وتؤكد «إبسون»، من خلال هذه المشاركة، إنجازاتها الرائدة في مجال حلول التقنيات المنزلية، وتتطلع لاستقبال الزوار للمشاركة في سباق السيارات الافتراضي الذي تنظمه في المعرض، ولفرص الفوز بجهاز العرض المتطور EF-11 من إبسون.

وفي هذا الصدد، قال شهاب زبير مدير المبيعات الإقليمي لدى إبسون الشرق الأوسط: «تقود شركة إبسون جهود تطوير وتمكين الشركات والمستهلكين على حد سواء من خلال تصميم وتصنيع تقنيات تحولية مبسطة ومتاحة للقطاعات المعنية، سواء كان ذلك في سبيل توفير حاضنة تعليمية مثالية، أو بيئة عمل مناسبة، أو تجربة ترفيهية غامرة وتفاعلية، فشركة إبسون تسعى إلى تعزيز قدرة الشركات العاملة في المنطقة على توجيه أعمالها بشكل حيوي، الأمر الذي سيتعرف إليه الزوار بأنفسهم في منصتنا في معرض جيتكس 2021».

حلول الأعمال

بإمكان حلول العرض التفاعلي من إبسون، على غرار أجهزة العرض وتقنيات التوثيق الرقمية، دعم تطبيق إجراءات التباعد الجسدي ضمن غرف الاجتماعات، وتوفير عروض تقديمية أكثر تشاركيةً للعاملين عن بُعد.

وقد بات بإمكان المؤسسات العاملة في الشرق الأوسط، والتي تتبنى حلول العرض التفاعلية وحلول الطباعة النافثة للحبر، الارتقاء بمستويات الكفاءة والاستدامة والحد من التكاليف.

حلول الأعمال لتجارة التجزئة

تبحث معظم المؤسسات العاملة في قطاع تجارة التجزئة والضيافة (الخدمات الفندقية) في الشرق الأوسط، بما فيها الشركات الصغيرة، عن طرائق فعّالة لتطوير ورقمنة عملياتها.

ولتلبية هذه المتطلبات، توفر شركة إبسون الكثير من المنتجات المتطورة في هذا المجال، بما فيها أجهزة نقاط البيع المحمولة mPOS من فئة TM-m30II-S، وطابعات الملصقات من نوع ColorWorks C6000 والقادرة على الارتقاء بتجارب العملاء ونقاط البيع، وتحسين قنوات الاتصال بالشركة، والحد من التكاليف واستخدام الورق في هذه العملية.

وإلى جانب استعراضها هذه المنتجات المرنة وانسيابية التصميم الخاصة بحلول تجارة التجزئة منخفضة التكلفة، ستقدم شركة «إبسون» حلولها من اللافتات الرقمية مثل شاشة الإسقاط القصير جداً EB-800F، وجهاز العرض الضوئي Lightscene EV-105.

حلول التعليم

في ظل انتشار استخدام المؤسسات التعليمية لبيئات التعليم المدمجة، ستعرض شركة «إبسون» ابتكاراتها التقنية في مجال التعليم، والتي من شأنها دعم تنفيذ المهام المتغيرة للمعلم، إلى جانب تحقيقها مفاهيم التشاركية الإبداعية والتباعد الجسدي داخل الفصول الدراسية.

ومن المنتجات التحولية والمبسطة الخاصة بقطاع التعليم، والمقدمة من شركة «إبسون»، حلول العروض التفاعلية، وكاميرات التوثيق التعليمية، والطابعات النافثة للحبر، وحلول المسح الضوئي القادرة على تهيئة وتقديم بيئة تعليمية مثالية، وذلك من خلال إضافة أجواء حيوية وتفاعلية إلى البيئة التعليمية.

الحلول المنزلية

ستستعرض «إبسون» أيضاً حزمة من الحلول المنزلية المدمجة، التي تمتاز بأسعارها المعقولة، والتي يمكنها تعزيز مستوى الكفاءة، والحد من الأثر البيئي لممارسات العمل عن بُعد، فبإمكان الزوار تجربة طابعات EcoTank، التي تعد البديل الاقتصادي لطابعات خراطيش الحبر التقليدية.

وستطرح شركة «إبسون» أيضاً حزمة من حلول البث القابلة للتطوير والاقتصادية والمخصصة للمشاهدة المنزلية وتجارب الألعاب، والتي تتضمن المجموعة الجديدة لجهاز العرض الليزري والعصري EH-LS500W، الذي يتيح إمكان البث بدقة 4K عبر مأخذ HDMI.

التجارب الغامرة

حان وقت الارتقاء نحو التقنيات الغامرة الأكثر تطوراً على مستوى الصناعة مع «إبسون»، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة أجهزة العرض والتي تستحوذ على أكثر من ثلث السوق العالمية لأجهزة العرض، فاستخدام أجهزة العرض الليزرية ذات الإضاءة العالية من شأنه خلق بيئة تجريبية تفاعلية وغامرة خلال فعاليات معرض «جيتكس».

وقد كشفت نتائج البحوث التي أجرتها شركة إبسون أخيراً، أن 75 في المئة من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط فاتتهم فرصة حضور الأحداث وزيارة المعالم السياحية المحسنة تقنياً في فترة انتشار الجائحة، ولذا من المتوقع عودة صناعة وتنظيم الأحداث والفعاليات إلى الساحة بقوة.

وتتماشى حلول شركة «إبسون» مع تربع دولة الإمارات العربية المتحدة على عرش استثمار التكنولوجيا لتغيير واقع تجربة العملاء في فترة ما بعد الجائحة.

كما تتضمن تشكيلة المنتجات والحلول التي ستعرضها «إبسون» من منصة «جيتكس» مجموعة من أجهزة العرض المصممة لتجارة التجزئة، ومنشآت الضيافة (الخدمات الفندقية)، والمتاحف، ومناطق جذب واستقطاب الزوار، والقادرة على إبراز تجارب العملاء من خلال استخدام لافتات أكثر تأثيراً، وعروض تجريبية غامرة.

الاستدامة

يحتل مفهوم الاستدامة الأولوية القصوى بالنسبة لشركة «إبسون»، فالشركة تهدف إلى إحداث فرق في قدرة العالم بأجمعه على التغلب على المشكلات والتحديات البيئية، وذلك بوساطة تبني واعتماد تقنياتها المبتكرة.

كما أن مجموعتها المتطورة والرائدة من الطابعات، والمجهزة بتقنيات خالية من الانبعاثات الحرارية، قادرة على مساعدة عملائها وشبكة شركائها على الارتقاء والتحول نحو استثمار الحلول الصديقة للبيئة، والحد من أثر بصمتهم البيئية، ما يؤدي بالنتيجة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض عمليات استبدال قطع الغيار ومن دون المساومة على كفاءة الأداء.

كما تم إطلاق حملة «خفض الانبعاثات الحرارية» Turn Down the Heat، وهي مشروع تشاركي يجمع ما بين شركة «إبسون» وشبكة قنوات «ناشيونال جيوغرافيك»، بهدف تحفيز وتشجيع الشركات ورفع مستوى الوعي لديها بكيفية الحد من بصمتها في ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي سيُجرى إطلاقها وتفعيلها من جناح شركة «إبسون» خلال فعاليات المعرض.

علاوةً على ما سبق، ستعمل «إبسون» على إطلاق نظام إعادة التدوير المكتبي Paper Lab رسمياً في المنطقة، والذي يعد النظام الأول من نوعه في العالم لإعادة تدوير الورق بشكل آمن داخل المكاتب، والذي يقوم بتحويل الورق المستهلك إلى ورق جديد، ما يساعد الشركات على إتلاف المعلومات المهمة والحساسة بأعلى درجات الأمن، وإعادة التدوير، والحد من الأثر البيئي، والتحكم في تكاليف إمداداتها من الورق.

وتابع شهاب زبير حديثه قائلاً: «تقدم شركة إبسون حلولاً قادرة على تلبية المتطلبات الخاصة لبعض من القطاعات الأسرع نمواً وتعافياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما فيها قطاع التعليم، وتجارة التجزئة، والترفيه والشركات، التي بدأت باستقبال عودة موظفيها إلى مكاتبهم مرة أخرى.

ويوفر معرض جيتكس المنصة الأبرز لاستعراض ابتكاراتنا، والأرضية الأشمل للتأكيد على مدى التزامنا توفير حلول صديقة للبيئة في متناول الجميع، بما يتماشى وأعلى المعايير والمقاييس المعتمدة من قبل عملائنا».

ويمكن للزوار اختبار حلول «إبسون» الرائدة من خلال زيارة جناح الشركة رقم H4-D20 والواقع في القاعة رقم 4 في «مركز دبي التجاري العالمي» خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يقام يستمر حتى 21 أكتوبر 2021.

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