استعراض أبرز جهود هيئة أبوظبي للدفاع المدني

المصدر: أبوظبي - البيان

دشنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أولى مشاركاتها الرسمية ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس 2021 والمقام في مركز دبي الدولي وذلك لتقديم أبرز جهود هيئة أبوظبي للدفاع المدني في رحلة التحول الرقمي بما يحقق الأهداف والأولويات الاستراتيجية لتعزيز السلامة والحماية للأرواح والممتلكات بإمارة أبوظبي.

ويستعرض جناح الهيئة في المعرض نظام درع الإلكتروني وتم تصميمه كمنصة رقمية خاصة لتوثيق إجراءات الوقاية والسلامة للمنشآت والمباني ومركبات المواد الخطرة من خلال ربط الأنظمة الحكومية وتكاملها إلكترونياً مع الجهات الحكومية (القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة المالية) وفق الإطار العام للتحول الرقمي بهيئة أبوظبي الرقمية وذلك توافقاً مع توجهات حكومة المستقبل لإمارة أبوظبي، واختصاراً لرحلة المتعامل وتسريع إنجاز المعاملات في أسرع وقت ومن دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة.

درون

كما تم استعراض وحدة درون لمكافحة الحرائق التي تم تطويرها بما يتواكب مع التطورات العمرانية والتكنولوجية وتقليل الأخطار المحتملة على الأرواح والممتلكات في المباني عالية الارتفاع ويستخدم درون لإطفاء الحرائق في المباني والأبراج الشاهقة التي لا يمكن لآليات الدفاع المدني الوصول لها حيث مدى ارتفاع التحليق 800م وتمت تجربتها على ارتفاع ١٥ طابقاً وتعمل بكفاءة فيتوافر (6) مقذوفات مباشرة للحريق تعمل على اختراق الواجهات الزجاجية وتطفئ حريقاً في مساحة لا تزيد على 10م2.

‎كما يتوافر نظام الإطفاء بهوز (ماء أو فوم) بارتفاع لا يزيد على 35 متراً ويمكن تجهيزه في مدة زمنية 40 ثانية فقط.

من جانبه أكد المقدم عيسى عبدالله المرزوقي قائد التحول الرقمي بهيئة أبوظبي للدفاع المدني أن هذه المشاركة تأتي لتعزيز توجه الهيئة لمواكبة أفضل التقنيات والتطبيقات الرقمية التي تساهم في تنفيذ العمليات التشغيلية للهيئة.

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