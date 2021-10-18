4 تطبيقات ذكية تستعرضها «الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» في جيتكس

المصدر: دبي- البيان

استعرضت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أربعة تطبيقات ذكية تسهم في أتمتة الإجراءات، وزيادة إنتاجية الموظفين، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ويواكب التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وصناعة المستقبل عبر تطبيقات تكنولوجية تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، يأتي ذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2021 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 21 أكتوبر الجاري.

وأكّد سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مشاركة المؤسسة في معرض جيتكس تشكّل فرصة مثالية لاستعراض الجهود المبذولة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأضاف بن سليّم أن جيتكس يمثل منصة مهمة للتعرف على أبرز المبادرات والممارسات التي من شأنها دعم جهود التحول الرقمي، والذي يصب في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في القطاع البحري، وتعزيز تجربة المتعاملين بمختلف فئاتهم من خلال تقديم خدمات تسهم في تحقيق رضاهم وتعزيز سعادتهم.

وتشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في المعرض بأربعة مشاريع ومبادرات ذكية ومبتكرة من شأنها توفير حلول تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، من أهمها منصة بلو أوشن، التي تمثل منصة ذكية للأعمال تتميز بقدرتها على القيام بمهام متعددة في الوقت ذاته، وتتمركز على 3 محاور رئيسية وهي السجل المطور والذي يقوم بإدارة سجلات المتعاملين بطريقة مرنة وسلسة، إلى جانب نموذج الخدمات الديناميكي الذكي الذي يقوم بإعداد نماذج لتقديم وإنجاز الخدمات خصيصاً وفق الاحتياجات المطلوبة بشكل ديناميكي وسريع وفعّال موفراً بذلك الجهد والوقت، إلى جانب لوحة التحكم الذكية التي يتم من خلالها إعداد التقارير ومراقبة أداء المؤسسة بالكامل، حيث تتميز لوحة التحكم بميزة تقبل التخصيص، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات المؤسسة بما تشملها من إدارات وأقسام.

كما تشارك المؤسسة في معرض جيتكس للتقنية عبر تطبيق «التفتيش البحري الذكي» الذي يدعم جهود إدارة البيئة والصحة والسلامة، إذ يسمح لمفتشي الموانئ بإجراء عمليات التفتيش الميدانية على السفن وإعداد التقارير مباشرة من الموقع، والحصول على إمضاء المتعاملين، إضافة إلى أرشفة الأدلة مثل الصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب استعراض «تطبيق التفتيش الذكي على إنجاز المباني»، الذي يدعم جهود دائرة التخطيط والتطوير ــ تراخيص من خلال تسهيل إجراء عمليات التفتيش على إنجاز المباني، وتحميل الملاحظات والصور والفيديوهات ذات العلاقة، وإعداد تقارير التفتيش في الموقع.

وتتيح المؤسسة للجمهور كذلك فرصة التعرف على «المنصة الذكية للخدمات البحرية»، والتي تخدم متعاملي سلطة مدينة دبي الملاحية من خلال بوابة إلكترونية وتطبيق ذكي تمكنهم من الحصول على خدمات الترخيص البحري في إمارة دبي، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بالقطاع البحري.

وتدعو مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة زوار المعرض وشركاءها الاستراتيجيين والمتعاملين إلى زيارة منصتها في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي، للتعرف عن قرب إلى التوجهات العالمية الجديدة في هذا القطاع البحري، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب في مسيرة التنمية المستدامة لإمارة دبي.

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