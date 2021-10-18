«إسلامية دبي» تستعرض خدماتها الذكية وأبرز مبادراتها

المصدر: دبي - البيان

تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في معرض جيتكس للتقنية، حيث تستعرض الدائرة أحدث خدماتها الذكية وأبرز مبادراتها التي تتضمن مزايا وتطبيقات مبتكرة لمتعامليها من مختلف قطاعاتها.

وأكد حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، أن مشاركة الدائرة ضمن 19 جهة حكومية، هي مشاركة سنوية لاستعراض أحدث التقنيات بما يساعد في تبادل أفضل التجارب والممارسات في المجال الرقمي، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر في العالم عبر توفير بنية تحتية تسهم في صناعة المستقبل، وذلك من خلال جهود فرق عمل الدائرة التي تعزز بشكل مستمر تجربة المتعامل وتقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة.

وأشار إلى أن استضافة المعرض دليل على قدرة الإمارة في رسم استراتيجيات ممنهجة لتجاوز العقبات وخلق فرص حقيقية منها، موضحاً أن الدائرة عملت على استغلال وتطويع الأدوات المتاحة كافة لتعكس بذلك قدرتها ومرونتها في التعامل مع المتغيرات والمستجدات، وذلك من خلال عرض أحدث المبادرات والإنجازات التقنية الملموسة التي حققتها الدائرة، منوهاً بسعادته بلقاء الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

مبادرات

وتدعو الدائرة زوار المعرض إلى الاطلاع على أبرز مبادراتها التي ستشمل عرضاً لتطبيق الإفتاء الافتراضي على الهواتف الذكية، فضلاً عن عرض موقع الإفتاء الافتراضي على موقع الدائرة الرسمي، إلى جانب عرض تطبيق تقويم دبي عبر خدمة الواتس آب، كما سيتم عرض كتاب تفسير القرآن الكريم على هامش مصحف الشيخ مكتوم.

وستعرض منصة الدائرة في معرض جيتكس الإعلان عن منصة دبي لأفضل الممارسات في خدمة القرآن، فضلاً عن مجموعة من الخدمات الذكية التي توفرها الدائرة مثل تطبيق موعد الصلاة، الذي يعرض مواعيد أوقات الصلوات الخمس والوقت المتبقي إلى الصلاة، تطبيق الدائرة الرسمي الذي يعرض كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطبيق مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وهو أول مصحف رقمي معتمد من جهة حكومية، إلى جانب عرض الموقع الإلكتروني للدائرة المطور للتعريف بخدماته المحدثة، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعامل بتوفير خدماته باللغتين العربية والإنجليزية.

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