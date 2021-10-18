«جي 7 سي آر» تطلق برنامج «ستاب» خلال جيتكس 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جي 7 سي آر» للتكنولوجيا، مؤخراً، عن إطلاق برنامج «ستاب» STAB لموردي البرامج المستقلين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. سيوفر البرنامج مزايا تصل إلى قيمتها 25000 دولار أمريكي. يمكن لمزودي البرامج المستقلين زيارة جناح مايكروسوفت رقم H7-D1، والتقدم بطلب للحصول على برنامج ستاب.

سيساعد برنامج ستاب موردي البرامج المستقلين في الاستفادة من القنوات والأسواق الحالية لـ«جي 7 سي آر» لزيادة فرصة وصولهم إلى العديد من الأسواق الجديدة.

يقدم بالبرنامج أيضاً خدمة (SaaS)، والتي توفر بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير.

بالإضافة إلى العديد من المزايا، سيوفر برنامج ستاب أيضاً دعماً عصرياً متميزاً للاستضافة من مستأجر واحد إلى تطبيقات SaaS متعددة المستأجرين على السحابة، ما يجعلها أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية والتقنية، وعلى بائعي البرامج المستقلين الذين يمتلكون منتجات ذات إمكانات سوقية كبيرة للتقدم للبرنامج.

يمكنهم زيارة جناح مايكروسوفت في «جيتكس» ومقابلة مالكي البرنامج لإجراء مناقشة شخصية حول تفاصيل البرنامج وتسجيل أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضاً التسجيل عبر الإنترنت من خلال موقع https://STAB.g7cr.ae، وبعد ذلك سيقوم فريق من الخبراء من «جي 7 سي آر» بإعداد قائمة مختصرة من المؤهلين لهذا البرنامج.

وفي هذا السياق صرحت إيفون شبيب رئيسة حلول الشركاء العالميين لدى مايكروسوفت الإمارات، قائلة: «أثبتت (جي 7 سي آر) بوضوح أن لديها المعرفة والخبرة لتزويد موردي البرامج المستقلين بمعلومات للدخول في الأسواق الجديدة عن طريق الاستفادة من التقنيات السحابية. سيعمل البرنامج على تمكين موردي البرامج المستقلين من تحسين استراتيجياتهم للوصول إلى الأسواق الجديدة».

من جانبه قال الدكتور كريستوفر ريتشارد، العضو المنتدب وكبير المهندسين في شركة «جي 7 سي آر للتكنولوجيا»: يسعدنا تقديم برنامج مبتكر ومتخصص لموردي البرامج المستقلين في المنطقة. أدى الطلب المتزايد على البرامج المستندة إلى السحابة كخدمة (SaaS) إلى نمو سوق بائعي البرامج المستقلين على مستوى العالم.

نحاول دائماً في جي 7 سي آر تقديم أفضل الخدمات والتأكد من استفادة المؤسسات منها. مع ستاب، لن يتلقى بائعي البرامج المستقلين دعماً تقنياً فحسب، بل دعماً للمبيعات وتمكين الأعمال.

أثناء فترة تفشي الوباء، كان هناك الكثير من الاضطراب في السوق، ومن خلال هذا البرنامج نريد مساعدة موردي البرامج المستقلين على وضع استراتيجيات لأعمالهم ضد الاضطراب الوبائي.

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