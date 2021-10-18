«سبيسي» تعتزم إحداث نقلة في قطاع التجزئة بالإمارات بتقنية اللمس الافتراضية

المصدر: دبي- البيان

بعد أن أحدثت انعطافة ثورية في قطاع البيع بالتجزئة، من خلال حلولها الرقمية التحويلية على النطاق العالمي، تستعد شركة «سبيسي» SPACEE الأمريكية، لدخول منطقة الشرق الأوسط، من أوسع الأبواب، عبر مشاركتها في النسخة 41 من «جيتكس غلوبال 2021»، الذي تقام فعالياته حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المنتظر أن تسجل «سبيسي» حضوراً لافتاً في «جيتكس غلوبال 2021»، من خلال أحدث ابتكاراتها، المتمثلة في تقنية اللمس الافتراضية، التي ستستعرضها في هذا الحدث العالمي المهم، الذي يُقام على أرض الإمارات، والذي سيجمع ما يربو على 400 مبتكر من أكثر من 140 دولة حول العالم، مصطحبين معهم ابتكاراتهم في مجالات عديد، تشمل: الذكاء الاصطناعي، وشبكة اتصالات الجيل الخامس، والحلول السحابية، والبيانات الضخمة، والبلوك تشين، وغيرها من الابتكارات في عالم التكنولوجيا.

متاجر بالذكاء الاصطناعي

وفقَ تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي، حديثاً، من المتوقع أن يشهد سوق التجزئة في الإمارات، نمواً ضخماً في السنة المالية الحالية، لتصل مبيعاته إلى نحو 58 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أن سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة، شهد زيادة سنوية بنسبة 53 في المئة عام 2020، إذ ارتفعت المبيعات فيه إلى 3.9 مليارات دولار.

ومن المرتقب أيضاً، أن تنمو مبيعات التجزئة بمعدل مذهل، يصل إلى 6.6 في المئة، ليبلغ نحو 70.5 مليار دولار، بحلول عام 2025، وأن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية، إلى ما يناهز 8 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها، وهو ما يمثل 8 في المئة من حصة سوق التجزئة.

استناداً إلى هذه التوقعات، يطمح تجار التجزئة، إلى خلق تجربة تسوق رائعة، تترك أثراً مستداماً لدى المتسوقين في المتاجر. ومع وجود تقنية «سبيسي» في الإمارات، فإن تجار التجزئة المحليين، سيتمكنون من تحقيق التميز، وإيجاد توجهات إيجابية جديدة في هذا القطاع، فضلاً عن زيادة حصتهم في السوق، ونمو حجم مبيعاتهم.

وبفضل خبراتها المتراكمة في هذا المجال، فقد زوّدت شركة التقنيات «سبيسي»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، عملاءها الدوليين، بما في ذلك «وول مارت»، بحلول تقنية فريدة تحاكي المستقبل، من خلال دمج التطبيقات الرقمية والتقليدية في متاجرهم، من دون الحاجة إلى استخدام الهواتف أو النظارات أو الأجهزة اللوحية، ومن غير تثبيت أي تقنية على السطح الحقيقي.

وعبر تقنيتيّ Sense وDeming المبتكرتين في التعلم الآلي، والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، دشّنت الشركة حقبة جديدة من تجربة العملاء الخالية من الاحتكاك، وشكلاً فريداً للعمليات التشغيلية الذكية في المتاجر.

تفاعل في الواقع المعزّز

وحول أهمية التقنيات الجديدة، التي تقدمها الشركة، قال «سكِب هاوارد» مؤسس «سبيسي» ومديرها التنفيذي: «إن مستقبل البيع بالتجزئة، يتجلّى هنا! فباستخدام الضوء فقط، تستطيع «سبيسي» تحويل أيّ سطح ثنائي أو ثلاثي الأبعاد تقريباً، إلى شاشة تعمل باللمس، وغير قابلة للكسر.

وفي حين تخلق هذه التقنية تواصلاً شخصياً عميقاً بين العملاء والمنتجات التفاعلية، فإن تجار التجزئة سيشهدون، بدورهم، زيادة في المبيعات، وتقليصاً في الانكماش، وانخفاضاً في تكاليف العمالة».

من جهته، ألمح حليم الرومي المدير الإقليمي لآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «سبيسي»، إلى ما تحمله الشركة في جعبتها للإمارات: «تسعى حلول «سبيسي» المبتكرة، إلى مساعدة تجار التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، على تكوين رؤية عميقة أفضل لسلوك العملاء وفعالية المنتجات.

كما نهدف إلى تزويد هؤلاء التجار، بفرصة لتغيير أساليب المبيعات التقليدية، عبر استخدام تقنيات ذكية مبتكرة. الهدف من هذا كله، يتمثل في زيادة المبيعات، وتحسين النتائج المالية النهائية.

لقد نجحنا في تحقيق ذلك في مناطق أخرى من العالم، وإننا متحمسون الآن، كي نستهل مشوارنا في الإمارات العربية المتحدة، متطلعين إلى بناء علاقات مثمرة مع عالم الأعمال هنا».

يُشار إلى أن شركة «سبيسي» الأمريكية، تأسست في عام 2013، وستقدم نفسها إلى الإمارات في «جيتكس غلوبال 2021»، بجناحي: «ديسرابت- إكس» - Disrupt-X، و«دِل» Dell.. وعلى مدار الأيام الخمسة لهذا الحدث العالمي المميز، تتطلع الشركة أيضاً، إلى تأسيس شراكات مستقبلية، والتواصل مع كبار المبتكرين العالميين في ميدان التقنيات التحويلية.

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