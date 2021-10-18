«النقل المُتكامل» يستعرض حلّ «بيردز آي» لتصميم البيانات خلال جيتكس 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي، بالتعاون مع شركة بيكسونال الرائدة في مجال تصميم البيانات، عن إطلاق أداة بيردز آي، الحائزة على جوائز عالمية، والمتخصصة في مجال التحليلات والتصوير البياني، خلال فعاليات جيتكس 2021.

وحصدت أداة بيردز آي الرائد، جوائز ريد دوت ديزاين ضمن ثلاث فئات، ما يجعل حكومة أبوظبي أكثر حكومات المنطقة تحقيقاً لهذا العدد من جوائز ريد دوت المرموقة.

وشملت الجوائز الثلاث التي فازت بها الأداة، كلاً من فئة الإنترنت، والتي تُركز على التطبيقات والأدوات القائمة على الإنترنت، وفئة التطبيقات، والتي تتمحور حول المنصات الرقمية الموزعة على قطاعات مثل الحكومة، وفئة واجهة وتجربة المستخدم، التي تُركز على تقديم واجهة مستخدم مميزة، وتجربة عالية الجودة له.

كما جرى تطوير حلّ بيردز آي، كجزء من منصة ستيم بلاس لتحليل البيانات، ليكون أداة تصميم بيانات تفاعلية، تُتيح لمركز النقل المتكامل، القدرة على استكشاف قواعد البيانات المعقدة، والنماذج التنبؤية، وتصويرها بكل سهولة، وبطريقة متسقة وجذابة من الناحية البصرية.

ويتمثل الهدف من تصميمها، في تمكين الجهات المعنية وصناع القرار من غير الفنيين، من التعامل مع آلاف السيناريوهات المقترحة، والمقارنة في ما بينها من أجل إجراء التحسينات في البنية الأساسية، واتخاذ القرارات الرئيسة، إلى جانب فهم الظروف القائمة في الوقت الراهن، من خلال تحليل البيانات الضخمة.

وتعليقاً على الموضوع، قالت أسماء الجسمي المديرة التنفيذية للتخطيط والشؤون الاستراتيجية: «يُعد حلّ بيردز آي، إحدى الأدوات الرائدة للتصوير والتحليل البياني لبيانات قطاع النقل. ويُساعدنا هذا الحلّ، على تكوين مجموعة من الرؤى المعمقة والمستخلصة من بيانات النقل بطريقة غير مسبوقة، وعلى المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، على حد سواء».

ومن جانبه، قال السيد محمد سعيد، المدير التنفيذي الإبداعي لدى بيكسونال: «يُجسد حلّ بيردز آي، قصة نجاح استثنائية، تُلخص أهمية التصوير البياني، والواجهة سهلة الاستخدام، في ما يتعلق بالمواضيع والدراسات المعقدة، وقُدرتها على دعم عملية اتخاذ القرار بطريقة سلسلة وفعّالة».

ولعب مركز النقل المتكامل، المسؤول عن تنظيم قطاعي النقل والنمو الحضري في العاصمة الإماراتية وإدارتهما، دوراً محورياً في التطور السريع لدبي، لا سيما أنّه اشتُهر بمنهجيته المستدامة، من حيث اعتماد البنى الأساسية الذكية، والمنشآت والخدمات المتكاملة.

ويحظى زوار جيتكس، بفرصة تقييم أداة بيردز آي، أحدث ابتكارات دائرة البلديات والنقل، والتي جرى تطويرها، بالتعاون مع شركة بيكسونال، والتعرف إليها عن قُرب، فضلاً عن الاطلاع على التحسينات الضخمة التي يشهدها قطاعا النقل والبنية التحتية في أبوظبي.

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