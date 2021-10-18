«نورثلادر» تعقد شراكات مع تجار التجزئة لتحديث أجهزة المستهلكين

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «نورثلادر» المنصة الآمنة لتجارة الإلكترونيات المستعملة ومقرها الإمارات، مؤخرًا عن شراكات طويلة الأمد مع تجار التجزئة الرئيسيين للإلكترونيات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك كارفور، لولو هايبرماركت، اي ماكس، جمبو للإلكترونيات، آي سيتي، آي ستايل، محلات سامسونج التجارية التي تديرها جاكيز للإلكترونيات، وهارمن هاوس إنترناشيونال، لدعم العدد المتزايد من الأشخاص الذين يقومون ببيع أجهزتهم.

وتشير التقارير في الإمارات العربية المتحدة إلى التزايد بمقدار أربع مرات أكثر في حجم التجارة بين كبار تجار التجزئة في مجال الإلكترونيات. بهدف دعم هذه الزيادة، تعاونت «نورثلادر» مع تجار التجزئة الرائدين لتقديم تقنيتها المبتكرة وشبكتها الموثوقة ومنصة المزادات الآمنة. وبهدف تسهيل عملية التجارة وإعادة الشراء، ستطلق تطبيقات ذات علامات بيضاء لكل بائع تجزئة. سيتم تشجيع المستهلكين من خلال التطبيقات على استكشاف وشراء أجهزة حديثة.

وقال ميهين شاه، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في «نورثلادر»: «حاليًا، يتم التداول بنسبة 1-2٪ من الأجهزة في الإمارات العربية المتحدة، مقارنة بحوالي 25٪ في الولايات المتحدة الأمريكية. من خلال تبسيط عملية التجارة وإعطاء أفضل قيمة للعملاء، فنحن نسعى جاهدين لزيادة اعتماد برامج التجارة وتحديث الأجهزة في الإمارات، توفر المنصة مزايا متعددة من خلال تحسين القدرة على تحمل تكلفة الأجهزة، والحفاظ على تداول الأجهزة وبالتالي تقليل النفايات الإلكترونية وتعزيز الاستدامة بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري».

«نورثلادر» هي منصة تداول آمنة لبيع الإلكترونيات المستعملة، حيث تقدم للعميل قيمة لأجهزتهم المستعملة تزيد حوالي 60٪ عن برامج التجارة الأخرى في الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام منصة «نورثلادر» التي تعتمد على التكنولوجيا يفيد أيضًا بائع التجزئة من خلال تشجيع المستهلكين على التحديث أو القيام بشراء أجهزة جديدة.

المعاملة بسيطة نسبيًا - كل ما يجب على العملاء فعله هو إحضار أجهزتهم القديمة إلى بائع التجزئة. بعد التقييم، يحصلون على قيمة فورية للجهاز. بمجرد اكتمال المعاملة، يتلقى العميل قسيمة لشراء ليس فقط جهاز محمول آخر، ولكن أي شيء متاح في متجر التاجر الشريك معنا.

ومن جهته، قال نريان اغاروال، المدير المالي لشركة آي ماكس: «نحن نسعى دائمًا لتقديم أفضل قيمة لعملائنا ووضعهم في أساس اتخاذ القرار لدينا. تمنحنا الشراكة مع»نورثلادر«فرصة لاتخاذ خطوة إلى الأمام من خلال ضمان حصول عملائنا على أفضل العروض والخدمات لأجهزتهم القديمة.. تتيح لنا منصة الشركة تقديم قيمة أعلى مقارنة بالسوق على الأجهزة المستعملة مع تشجيع عمليات البيع الإضافية وتحديث الأجهزة».

فقد قال جواد دكير، الرئيس التنفيذي لشركة «آي سيتي» تعتبر برامج التجارة في الإلكترونيات الاستهلاكية وليدة إلى حد ما في هذه المنطقة مقارنة بالأسواق الأوروبية الأكثر نضجًا، مع وجود إمكانيات هائلة للنمو. نحن نتشارك مع «نورثلادر» لتمكين عملائنا من الحصول على تجربة تداول سلسة في متاجرنا. تأتي الشراكة في وقت يتطلع فيه المستهلكون حقًا إلى التوفير في مشترياتهم من الإلكترونيات. هذه قيمة مضافة حقيقية لعملائنا مع تقليل المخلفات الإلكترونية وكونها أكثر مسؤولية تجاه البيئة.

وتمثل هذه التجارة 35٪ من إجمالي أعمال «نورثلادر» في الربع الأخير للسنة، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على التبادل و تحديث الأجهزة، ستلعب «نورثلادر» دورًا رئيسيًا في دعم هذا النمو من خلال زيادة الشراكات والابتكار المستمر والشبكة المتنامية، وكل ذلك يساعد الشركة في تقديم أفضل قيمة للمشترين والبائعين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز