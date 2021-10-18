«سكي نيتوورك» تبحث مستقبل المدن الذكية في جيتكس جلوبال

المصدر: دبي- البيان

تستضيف منصة سكي نيتوورك، الدكتور سيباستيان غرابوسكي، مدير دوميستك كلاود أوبيريتور، ليكون متحدّثاً رئيساً في معرض جيتكس الأربعاء 20 أكتوبر. سيُلقي الدكتور غرابوسكي، كلمةً بعنوان «مستقبل المدن الذكية - معيار تواصل مشترك على أساس البلوك تشين»، إذ تتخلّلها دراسة حالة، تبيّن كيف نجحت منصة سكي نيتوورك في تطبيق هذا المفهوم على المدن في بولندا.

تبدأ الفعالية عند الساعة 11:20 قبل الظهر، على المسرح الأخضر في قاعة زعبيل 3، حيث سيتحدّث الدكتور غرابوسكي عن أصل المشاكل في مجال التواصل، وكيف يمكن لتطبيقات المدينة الذكية حلّها، بفضل تقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء. كما سيستعرض بنية الحلّ، مع ذكر مثال عن شركة شمورا كراجوا، المزوِّدة لخدمة السحابة المحلية، وعُقد المركزية الوسطية القائمة على غوغل كلاود، فضلاً عن تطبيق خاص بالبلديات.

يقول غرابوسكي إنّ مدن المستقبل، ستمتاز بمنظومة عالمية مضيافة، تتيح لكل فرد عيش حياته كما يريد هو. وتتمثّل الرؤية في ابتكار حلّ يشجّع على التوافق، ويضع معياراً للتواصل، يمتاز بعدم تأييده لأي مصلحة على حساب أخرى، بل يوفّر مجالاً متكافئاً، تستفيد منه جميع الأطراف المعنيّة.

كما ستتناول دراسة الحالة التي يعرضها دور المفاتيح الموجودة ضمن البلوك تشين، في ربط الأجهزة الفردية، وكافة السُحب في إنترنت الأشياء ببعضها البعض. ومن ثم سيتم تقديم إثبات مفهوم لكيفية تطبيق المدن الذكية، من قبل منصة سكي نيتوورك، بناءً على دراسة حالة متعلقة بتوحيد معيار الاتصال، بحيث تتيح لسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات الطبية، الوصول إلى كافة المناطق، أينما نشأت الحاجة.

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