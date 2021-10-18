«تريند مايكرو» تكرم دائرة عجمان الرقمية في «جيتكس»

المصدر: دبي- البيان

كرمت شركة «تريند مايكرو» دائرة عجمان الرقمية في إطار أسبوع جيتكس للتقنية، نظراً لجهودها المثمرة في مجال الأمن السيبراني، سواء في رؤيتها واستراتيجيتها، أو من خلال مسيرة التحول الرقمي التي عززت جودة ونوعية الخدمات في عجمان.

وقام الدكتور معتز بن علي نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة «تريند مايكرو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتكريم دينا فارس مدير دائرة عجمان الرقمية بالندب، وحمد البلوشي مدير أمن الشبكات والمعلومات، ومحمد خشفة أخصائي أمن الشبكات في الدائرة.

وقالت دينا فارس: سعداء بهذا التكريم من شريك أساسي في مسيرة نجاحنا، وله دور محوري في تعزيز جهودنا بمجال الأمن السيبراني، مؤكدة أن عجمان الرقمية استطاعت أن تتجاوز كافة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، حيث كانت هذه الجائحة اختباراً للاستراتيجيات الناجحة والحلول المبتكرة والأنظمة الأمنية التي قامت عجمان الرقمية بتبنيها متعاونةً مع شركاء استراتيجيين هم الأفضل في العالم.

وقال حمد البلوشي: شراكتنا مع «تريند مايكرو» عززت فرص نجاحنا في مسيرة التحول الرقمي، وزودتنا بالعديد من الحلول الأمنية الرائدة التي نحتاجها في مجال أمن المعلومات، وكانت داعماً رئيسياً لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا، واليوم تستمر في دعم جهودنا المستقبلية كشريك موثوق به يحمي مسيرتنا الرقمية.

وقال الدكتور معتز بن علي: جائزة اليوم هي تكريم لالتزام دائرة عجمان الرقمية باستراتيجيات الأمن السيبراني التي جسدت رؤيتها وجهودها الحثيثة لحماية البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى تقديمها العديد من الحلول المبتكرة التي أسهمت في بناء منظومة خدمات قوية ومتطورة يصعب اختراقها أو المساس بها.

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