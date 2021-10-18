مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ترحب بخريجي الدفعة الأولى من برنامج «رواد»

المصدر: دبي- البيان

رحّبت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بخرّيجي الدفعة الأولى من برنامج «رواد»، الذين باشروا مسيرتهم المهنية الطموحة في البنك، اعتباراً من الأحد 10 أكتوبر 2021، ولمدة 24 شهراً.

وفي أعقاب الإقبال الواسع الذي شهده برنامج «رواد»، واستقباله لمئات طلبات الالتحاق، تم اختيار خريجي الدفعة الأولى، بعد عملية اختيارٍ وتقييم تنافسية ومُكثفة، أجراها بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع خبراء خارجيين متخصصين بإدارة المهارات والمواهب.

ويأتي الخريجون من جامعات محلية ودولية مرموقة، منها كلية كينغز لندن، وجامعة نيويورك أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة زايد، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة ويسكنسن ماديسون، على سبيل المثال لا الحصر.

وعملاً بأهداف برنامج «رواد»، الرامي إلى بناء فريق من الكفاءات الوطنية المتميزة، لقيادة الأقسام المختلفة ضمن المجموعة، يحمل المُشاركون شهادات جامعية باختصاصات متنوعة، منها الرياضيات وشبكات الحاسوب والاقتصاد والتمويل وهندسة الطيران والتسويق الرقمي والقانون.

وقالت إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدني الترحيب بخرّيجي الدفعة الأولى لبرنامج «رواد»، في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

لقد قمنا بإطلاق هذا البرنامج، تأكيداً لالتزامنا تجاه مبادرة «نافس»، التي أطلقتها حكومة الإمارات، وفي إطار مشاركتنا ضمن «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية»، وانطلاقاً من حرصنا على تشجيع الكفاءات الوطنية للالتحاق بالقطاع الخاص.

ويمثل برنامج «رواد» فرصة استثنائية، تتيح للمواهب والكوادر الوطنية الطموحة، فرصة تسريع مسارات رحلتها القيادية، وأتطلع قدماً للاحتفاء بالنجاح المتميز الذي سيحققه هؤلاء الخريجون الطموحون، على مدار الـ 24 شهراً المقبلة، في رحلة تحولهم من خريجين إلى قياديين مصرفيين».

ويستكمل منتسبو البرنامج حالياً، فترة توجيه أوليّة، وسيُتاح لهم لاحقاً اكتساب المزيد من الخبرات، خلال فترة التدريب التي تستمر لمدة 12 شهراً، لدى شركاء البرنامج من المؤسسات العالمية الكبرى. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأشهر القادمة.

ويمكن للمواطنين الراغبين بالالتحاق ببرنامج «رواد»، أو الاستفادة من الفرص الأخرى التي يُقدمها بنك الإمارات دبي الوطني للخريجين، زيارة موقع التوظيف الخاص بالبنك، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: ruwad@emiratesnbd.com

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