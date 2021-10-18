شراكة بين جافزا والمصرف العربي للاستثمار والتجارة

المصدر: دبي - البيان

وقعت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة «المصرف». وتهدف الاتفاقية إلى تكريس الالتزام بتسهيل الأنشطة التجارية لأكثر من 8,700 شركة في جافزا، ومساعدة المنطقة الحرة على تحقيق هدفها المتمثل بتمكين الشركات المتوسطة والصغيرة، واستقطاب رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وقّعَ المذكرة عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات وجافزا، وشارل دوغلاس، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «المصرف»، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتهدف جافزا من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الشركات من تبسيط العمليات والإجراءات البنكية الخاصة بها؛ بما في ذلك فتح الحسابات، وعمليات التوثيق المالي، وأتمتة عمليات المراجعة والإجراءات التصحيحية لشركائها، كما ستدعم مذكرة التفاهم كلاً من جافزا و«المصرف» بشكل كامل في ما يتعلق بالاحتفاظ بسجلات الشركات المرخصة في المنطقة الحرة.

وقال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ«دي بي ورلد» الإمارات: تأتي هذه الاتفاقية في توقيت مهم تزامناً مع انطلاق إكسبو 2020 دبي، الذي يعد بوابة مهمة لفرص الأعمال للشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة.

وستدعم مذكرة التفاهم كلاً من جافزا و«المصرف»، لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل بتعزيز المشاركة الاقتصادية والتجارية، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستفتح المجال أمام تطوير فرص أعمال جديدة؛ من خلال إتاحة القدرة على إجراء التعاملات التجارية بانسيابية وسهولة في المنطقة الحرة.

وقال شارل دوغلاس، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «المصرف»: انسجاماً مع تطلعات حكومة الإمارات لتعزيز إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أدائها، والتي تمثل 94% من إجمالي عدد الشركات في الدولة، توفر فرص عمل لأكثر من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، فإننا نفخر في «المصرف» بشراكتنا مع دي بي ورلد، في جهودها الحثيثة لتبسيط تأسيس وإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة في جافزا، ونحن نؤمن بأن هذه الشركات ضرورية لنمو الاقتصاد، وسيساهم تمكينها من الحصول على الخدمات المالية المتميزة في تسهيل عملياتها لممارسة الأعمال التجارية.

وقد منحت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني «المصرف» تصنيف (A) للالتزامات طويلة الأجل، في عامي 2020 و2021، الأمر الذي يعكس متانة مركزنا المالي وقدرته على إدارة المخاطر بكفاءة.

ونحن واثقون بأننا، وعبر هذه الشراكة، سنكون قادرين على تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جافزا وفق أعلى مستويات الجودة والتميز.

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