اقتصادية عجمان توقع مذكرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

المصدر: عجمان - (البيان)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم بهدف إطلاق أول برنامج للثورة الصناعية الرابعة - برنامج «الصناعة 4.0»، وذلك في خطوة رائدة تعزز من فرص التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وقد صُممَّ هذا البرنامج خصيصاً لتبنِّي حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي داخل دولة الإمارات، وتعزيز قدرة القطاع التنافسية، وتحسين العمليات الإنتاجية الصناعية، وتطوير قاعدة المواهب المحلية.

وقع المذكرة كل من معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد الله الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.

وقال عبد الله أحمد الحمراني: اقتصادية عجمان كانت في طليعة الدوائر التي حرصت على الشراكة مع الوزارة، خاصةً أن توجهات الوزارة تتناغم مع توجهات اقتصادية عجمان، والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الريادة في مجال التنمية الصناعية، وذلك تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لحكومة عجمان، والتي تحرص دائماً على أن تظل الإمارة على خارطة التنافسية الصناعية محلياً وعالمياً، من خلال تبني سياسة داعمة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة، بما يُسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي لإمارة عجمان.

وأضاف: مذكرة التفاهم مع الوزارة تعد خطوةً مهمة لدعم الاقتصاد الصناعي لدولة الإمارات بصفة عامة، والاقتصاد الصناعي لإمارة عجمان تحديداً، خاصةً أن الدائرة تحرص دوماً على توفير المناخ الاقتصادي الداعم للاستثمار وبالأخص في مجال الصناعات المتطورة. وتتمحور الاتفاقية حول تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية الداعمة للثورة الصناعية الرابعة من خلال خلق منظومة صناعية تعتمد على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتطورة، وتسريع وتيرة التحول إلى الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في المجال الصناعي، مع إيلاء أهمية كبرى لتعزيز وتنمية مهارات رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يُسهم في رفع جاهزية القطاع الصناعي للتحول نحو التصنيع الذكي، إضافة إلى تسهيل وتيسير التعاون مع كافة الشركاء المعنيين في مبادرات واستثمارات ومحفزات الجيل الرابع من الصناعة.

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