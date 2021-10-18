مصرف أبوظبي الإسلامي يعيّن رئيساً لإدارة المخاطر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تعيين فيصل أبو الشعر في منصب رئيس إدارة المخاطر لدى المصرف.

وفي منصبه الجديد، سيتولى فيصل أبو الشعر مسؤولية إدارة المخاطر التشغيلية والحد منها عبر التنفيذ السلس للسياسات والإجراءات الراسخة المعتمدة لدى مجموعة إدارة المخاطر في مصرف أبوظبي الإسلامي. كما سيشرف على تطبيق ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر على مستوى عمليات مجموعتي الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات بما يضمن امتثالهما للمبادئ التوجيهية القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمخاطر وفق ما هو معمول به في دولة الإمارات والأسواق الدولية التي يوجد فيها المصرف.

يتمتع فيصل أبو الشعر بخبرة عملية تتجاوز الـ27 عاماً في قطاع الخدمات المالية وسجلٍ حافل بالنجاح في مجالي إدارة العمليات والمخاطر، حيث تتنوع خبرته في القطاع المصرفي ما بين أسواق جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط. وينضم فيصل إلى المصرف قادماً من بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات حيث كان يشغل منصب رئيس إدارة المخاطر ورئيس إدارة المخاطر للخدمات المصرفية الإسلامية للمجموعة. ويحمل فيصل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد والإحصاء، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة الأردنية.

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