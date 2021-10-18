اقتصادية الشارقة تعالج 2934 شكوى في الربع الثالث

المصدر: الشارقة - البيان

عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2934 شكوى تلقتها في الربع الثالث 2021 بنسبة نمو بلغت 4%، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة 51324 زيارة في الفترة نفسها.

واستحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى من عدد الشكاوى التي استقبلتها الدائرة حيث وصلت إلى 2,616 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة، فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 195، في حين وصلت شكاوى وكيل الخدمات إلى 123 شكوى.

وتوزعت شكاوى حماية المستهلك على العديد من القطاعات، حيث سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها نسبة 25% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة والإلكترونيات معدل 15%، وشكاوى المفروشات والستائر 8%، فيما بلغت شكاوى الأدوات الكهربائية ومواد البناء 7%، وشكاوى السياحة والسفر والشحن 7%، في حين توزعت الشكاوى الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تعمل على توفير بيئة استهلاكية آمنة لأفراد مجتمع الإمارة، من خلال استقبال الشكاوى من جمهور المستهلكين، ومتابعة حلها في وقت قياسي، لخلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة، تدعم النمو الاقتصادي، وتحد من الممارسات الخطأ ذات الصلة بالغش التجاري، سعياً وراء تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية، باعتباره حجر الأساس لإيجاد مناخ اقتصادي تنافسي آمن وداعم لمسار تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

وأكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية التزام دائرة التنمية الاقتصادية العمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، وأشار إلى أن الدائرة تواصلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة عبر كل الوسائل الممكنة، مع المستهلكين في أسواق الإمارة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية حيث تم توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة لهذا الغرض، فضلاً عن التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

وأشار إلى أن مؤشر الشكاوى في الربع الثالث من العام الجاري يعكس مدى تجاوب المستهلكين مع الحملات والمبادرات التوعوية التي يتم تنظيمها بشكل مستمر ومتنوع. وتهدف الدائرة من خلالها لتثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته خلال عملية الشراء وإطلاعه على الوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى، حيث سعت الدائرة في الآونة الأخيرة لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين والتجار بغرض توعيتهم.

وأكد أن الدائرة لا تتهاون في بذل الجهود الحثيثة لحماية المستهلك والأسواق وحماية العلامات التجارية كما أنها لن تتهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم الإجراءات والضوابط الصادرة عن الجهات المعنية. ودعت الدائرة الجمهور لضرورة التواصل معها في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال من خلال الخط الساخن 80080000 أو عبر زيارة موقع الدائرة www.sedd.ae.

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