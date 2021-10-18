برنامج المسرع من صندوق محمد بن راشد للابتكار يعلن فتح باب التقديم للدفعة الخامسة

المصدر: البيان

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في الدولة، عن فتح باب التقديم للدفعة الخامسة من برنامج المسرع. ويمكن للشركات المبتكرة والمهتمة بالمشاركة التقدم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق محمد بن راشد للابتكار قبل 18 ديسمبر 2021.

ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع جهود الصندوق المستمرة لبناء منظومة شركات مبتكرة قوية وتعزيز روح الابتكار في الإمارات عبر استقطاب هذه الشركات وتطويرها ودعمها بالقدرات الرائدة والتقنيات الجديدة.

ويوفر الصندوق من خلال برنامج المسرّع، الدعم للشركات المبتكرة ورواد الأعمال العاملة في عدة قطاعات مثل التكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة النظيفة، والمياه، والفضاء من أجل مساعدتها على تقييم أعمالها وتحديد استراتيجيات عملها وتعزيز تعاونها مع العملاء المحتملين في مختلف الأسواق ومساعدتها على الوصول إلى التمويل المناسب. كما سيستضيف الصندوق أيضاً خلال فترة البرنامج عدة مناسبات دورية تتيح فرصاً لتمكين أعضاء الدفعة من تكوين علاقات أعمال مع كبار الشخصيات من مسؤولين في الجهات الحكومية ومستثمرين ورواد أعمال.

وبمناسبة إطلاق الدورة الجديدة، قالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "تشهد الإمارات تطوراً سريعاً لتصبح مركزاً عالمياً جذاباً للشركات المبتكرة ورواد الأعمال، خاصةً مع وجود عدد كبير من المواهب في المنطقة. ويسعدنا أن نطلق عملية التقديم للدفعة الخامسة من برنامج المسرع، التي نسعى من خلالها إلى تسهيل وصول هذه الشركات إلى الموارد القيّمة التي تحتاج إليها وتسريع دخولها إلى السوق وتمكينها من توسعة أعمالها إقليمياً وعالمياً. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالمواهب القادمة في دفعتنا التالية ودعم مسيرتها في ريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤيتنا".

وأضافت النقبي: "نفخر بالحضور القوي للشركات الإماراتية التي شارك العديد منها في عضوية برنامج مسرّع صندوق محمد بن راشد للابتكار، مثل شركة The North Ladder في قطاع التكنولوجيا، وشركة Giisty في التعليم، وLetswork في التكنولوجيا، وWahaj Solar في قطاع الطاقة النظيفة، وغيرها من الشركات منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2018، حيث استقطب المسرع 78 شركة مبتكرة من مختلف القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والطاقة النظيفة، والمياه، والفضاء وغيرها ويركز المسرع على رعاية رواد الأعمال المحليين وتطوير إمكانياتهم بهدف ترسيخ منظومة الابتكار في الدولة.

وحققت عدة شركات مبتكرة شاركت في برنامج المسرّع نجاحاً باهراً، مثل شركة Hawa Water التي تعد أول شركة تقوم بإنتاج مياه شرب منتجة ومعبأة محلياً ومستخلصة من الهواء، حيث اختارتها سلسلة سوبرماركت سبينيز المعروفة لتوزيع المياه محلياً.

وتشمل الشركات الناجحة الأخرى كلاً من Ajar، المنصة السحابية لإدارة العقارات وتحصيل الإيجارات، وRizek التي تعد منصة خدمات حسب الطلب، وSarwa التي تقدم خدمات استشارية مالية مستقلة عبر الإنترنت، حيث تم إدراج تلك الشركات في قائمة فوربس للشركات الـ50 المبتكرة التي حصلت على أعلى التمويلات في الشرق الأوسط.

وقد كان لصندوق محمد بن راشد للابتكار دور هام وحيوي خلال الأعوام الماضية في تطوير مسيرة أعضائه ونفاذهم إلى السوق الإماراتية. ويعمل الصندوق على توجيه الأعضاء خلال سلسلة القيمة، بدءاً من مراجعة نموذج الأعمال ووصولاً إلى النمو والتوسع، كما يزودهم بمعلومات ورؤى مفيدة حول منظومة القطاعات لتمكينهم من تكييف عروضهم بما يتماشى مع متطلبات مشهد الأعمال المحلي.

يذكر أنه يمكن للشركات الناشئة المبتكرة والمهتمة بالبرنامج، زيارة جناح صندوق محمد بن راشد للابتكار في أسبوع جيتكس للتقنية، والمقرر إقامته في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي (في جناح رقم Z6-400 في القاعة 6) والاجتماع مع فريق عمل الصندوق للحصول على معلومات إضافية حول شروط التقديم

ويمكن التقدم إلى البرنامج عبر الموقع الإلكتروني https://mbrif.cognistreamer.com

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