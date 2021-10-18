"مالية دبي" تطلق نظاما متكاملاً لمعاشات العسكريين المحليين خلال جيتكس 2021

المصدر: وام

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي نظام "تحية" لإدارة صندوق المعاشات للعسكريين المحليين في حكومة دبي.

وأوضحت الدائرة خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 أن النظام يخدم المنتسبين العسكريين في شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ويختص بإدارة سجل المشتركين في صندوق المعاشات من العسكريين المحليين في حكومة دبي ويتيح للمنتسب المؤمن عليه الاستفادة من الخدمات المقدمة بمجرد تعيينه في جهة عمله وتسجيله في الصندوق.

ويتولى النظام الرقمي الجديد تحصيل الاشتراكات الشهرية وربط قيمة الاشتراكات الواجب سدادها بالمتغيرات الوظيفية للمنتسب خلال سنوات الخدمة وتنفيذ آلية تنظيم تقديم الطلبات من ضم خدمة وصرف تعويضات وأرشفتها إلكترونيا فضلا عن انتهاء خدمة المؤمن عليه وصرف مستحقاته التأمينية.

وقال محمد حمد الشحي نائب المدير العام لدائرة المالية راعي مشروع نظام "تحية" رئيس لجنته التوجيهية إن إسعاد جميع موظفي حكومة دبي يأتي في سياق تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .. مشيرا إلى أن نظام "تحية" جاء تحقيقا لسعادة الموظفين العسكريين في حكومة دبي عبر تلبية احتياجاتهم التأمينية.

وتقدم بالشكر إلى كل الشركاء في شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وأعرب عن تقدير دائرة المالية لجهودهم.

وأشاد الشحي بالتعاون الوثيق مع هيئة دبي الرقمية التي أكد أنها لعبت دورا محوريا خلال تنفيذ المشروع وذلك عبر تكامل النظام مع الأنظمة الحكومية المشتركة مثل تخطيط الموارد الحكومية والهوية الرقمية.

من جانبه أكد اللواء يوسف عبدالملك أهلي مدير إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكرين المحليين في دائرة المالية أهمية نظام "تحية" في إدارة شؤون المعاشات للموظفين العسكريين في حكومة دبي لافتا إلى أنه يضمن إنشاء حساب و سجل إلكتروني لكل مشترك في الصندوق ويحتفظ بجميع بياناته ومتغيراته الوظيفية واشتراكاته الشهرية و أية طلبات أو معاملات مرتبطة به منذ لحظة تسجيله بالصندوق وحتى انتهاء خدمته وصرف حقوقه التأمينية له وللمستحقين عنه.

وقال: " يتألف النظام من قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة تحدث دوريا فيما يتسم بدقة تحصيل الاشتراكات الشهرية والإيرادات وميزة الأرشفة الإلكترونية للطلبات وسير المعاملات و السرعة و الدقة في صرف المستحقات التأمينية علاوة على إتاحة الحصول على الخدمات الرقمية للمنتسب وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم".

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