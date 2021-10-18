بنك المارية المحلي يفتتح مركزاً للابتكار في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك المارية المحلي عن افتتاح مركز الابتكار في مقر البنك الرئيسي الذي يقع في قلب العاصمة أبوظبي.

صمم المقر بطريقة عصرية منسجمة مع استراتيجية المنصة الرقمية الخاصة بالبنك لتقديم خدمات مصرفية تتلاءم مع طبيعة مجتمع الإمارات المحلي وذلك بهدف مشاركة العملاء الكرام في ابتكار تجربة رقمية فريدة ومميزة لا مثيل لها عبر منصات البنك الرقمية المختلفة.

أنجز مركز الابتكار الذي تم افتتاحه للجمهور عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتي كان أساسها الاقتراحات والأفكار المستلمة من العملاء والتي أثبتت تميزها بشكل كبير حيث أتت من نبض الجمهور وحاجتهم لخدمات مصرفية رقمية مبتكرة. على سبيل المثال لا للحصر: الربط بين تطبيق البنك والهوية الرقمية في عملية فتح الحساب بخطوات سهلة بأقل من خمس دقائق دون الحاجة لأي مستندات.

وصرح نعمان عزيز - رئيس التخطيط الاستراتيجي "يعد مركز الابتكار هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يعمل كنواة لتطوير تطبيقنا المصرفي بطريقة تدمج أحدث التقنيات التكنولوجية مع ما يحتاجونه العملاء من الأفراد والشركات. وقد وضعنا خطة إستراتيجية ليرقى ما يقدمه بنك المارية إلى أعلى مستويات إرضاء الجمهور بالإضافة إلى تحقيق أهدافنا لتطوير مجتمع الإمارات المحلي".

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