«أوكسفورد إيكونوميكس»: اقتصاد الإمارات متنوع وينبض بالحيوية

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» البريطانية للدراسات الاقتصادية، أن الإمارات قطعت بالفعل شوطاً كبيراً في مسيرة التنوع الاقتصادي وخفض اعتماد اقتصادها على عائدات النفط. وأصدرت المؤسسة تقريراً أمس بعنوان «مستقبل التشييد: تنبؤ عالمي لمستقبل حركة التشييد لعام 2030» مستعرضاً الآفاق المُستقبلية المُتوقعة لحركة التشييد في مختلف مناطق العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الإمارات.

وتوقع التقرير أن تشهد الإمارات مزيداً من الاستثمارات في قطاع التشييد والإنشاءات لديها في المستقبل، وذلك بحكم تقدمها فعلياً في مسيرة التنوع الاقتصادي.

وذكر أن الإمارات باتت تمتلك بالفعل اقتصاداً متنوعاً ونابضاً بالحيوية، حيث يرتكز حول عدة قطاعات غير نفطية، ومنها التجارة، الخدمات المالية، السياحة والترفيه، إلى جانب قطاع التشييد والتعمير، مؤكداً أن غالبية هذه القطاعات ترتكز بصفة رئيسية في دبي. ومن الجدير بالذكر أن «أوكسفورد إيكونوميكس» كانت قد توقعت في تقرير آخر سابق أن ترتفع معدلات التوظيف في دبي خلال العام الجاري بنسبة 3.5%.

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