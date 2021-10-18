501 مليون أرباح «الجرافات البحرية» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – البيان

تحولت «الجرافات البحرية الوطنية» للربحية بعدما سجلت أرباحاً بنحو 501 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى مقابل خسائر بنحو 231 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي كما ارتفعت الإيرادات إلى 5.38 مليارات درهم من 2.78 مليار درهم.وأوضحت في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن الدمج بين مع «الإنشاءات البترولية» نتج عنها زيادة فورية في التنوع الجغرافي لإيرادات المجموعة الموحدة، وواصلت المجموعة عملياتها في المشاريع الكبرى مثل حيل وعشا لشركة «أدنوك» في الإمارات واتفاقيات «أرامكو» في السعودية.

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