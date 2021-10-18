«ملتي بلاي» تستحوذ على «فيولا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة «ملتي بلاي»، التابعة والمملوكة بالكامل للشركة العالمية القابضة (IHC)، استحواذها على شركة الاتصالات التسويقية (فيولا) ومقرها الإمارات، وذلك تماشياً مع سعي «ملتي بلاي» المتواصل إلى توسيع نطاق خدماتها في قطاع التسويق الاستراتيجي والرقمي. وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «تعمل الشركة العالمية القابضة على توسيع نطاق الشركات ضمن محفظتها وتعزيز قدرات هذه الشركات لتصبح رائدة في مجالها. وتواصل «ملتي بلاي» نموها لتصبح لاعباً أساسياً، مع طموحات لتوسيع ممتلكاتها واستثماراتها بشكل أكبر في المنطقة. من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، تعمل الشركة على توسيع قاعدة عملائها وإيجاد التناغم المطلوب الذي يُضفي المزيد من القيمة على خدماتها».

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