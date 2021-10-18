ابتكارات وتطبيقات ذكية على منصة محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

تفقد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، منصة محاكم دبي ضمن المنصة الموحدة لدبي الرقمية، واطلع بحضور رؤساء المحاكم وعدد من القضاة ومديري الإدارات بالدائرة على محتويات المنصة من ابتكارات وتطبيقات ذكية ورقمية تعرضها الدائرة، والهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدائرة في إسعاد أفراد المجتمع، والتي تلبي توقعات وطموحات القيادة الرشيدة إلى أن تكون دولة الإمارات دائماً في مصاف الدول المتقدمة وخاصة في الجوانب التكنولوجية والتقنيات الرقمية الذكية.

وأكد أن الدائرة تسعى إلى الريادة دائماً تحقيقاً لرؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً» بهدف تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وتجسيداً لاستشراف محاكم مستقبلية، ومن هذا المنطلق قامت محاكم دبي بالارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات استناداً إلى الإبداع والابتكار، هادفةً إلى إسعاد المتعاملين بمختلف شرائحهم، وتحقيقاً لرؤية حكومة دبي في رسم ملامح حكومة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة تسعد بها المتعاملين وتلبي احتياجاتهم المتغيرة، من خلال حلول تكنولوجية عبر صناعة أفكار خلاقة وفق معايير عالمية وبروح الفريق الواحد لجميع دوائر ومؤسسات حكومة دبي، وقال: إن قيادتنا الرشيدة رسمت سياسات عامة يقتضي الالتزام بمقتضياتها بكل عناية، ومنها سهولة الوصول إلى العدالة عن طريق التحول الرقمي الذكي.

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