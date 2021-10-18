وزارة تنمية المجتمع تلتزم بتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين

المصدر: دبي - البيان

تشارك وزارة تنمية المجتمع في معرض جيتكس بمجموعة إنجازات تقنية لفرق عمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار توفير مزيد من الخدمات النوعية والاستباقية لجميع فئات الوزارة، تجسيداً لرؤية تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق سرعة وصولها إلى جميع فئات المجتمع.

وأكدت موزة الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع، التزام الوزارة تطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين في إطار تجسيد المفهوم الواقعي والفعلي لخدمة المجتمع، وتحفيز فرق العمل بالوزارة على إنجاز مبادرات وخدمات رقمية جديدة تعزز مسيرة تقدم الوزارة وتميزها بتطوير حلول وخدمات استباقية.

وقالت السويدي إن مسيرة تطوير خدمات الوزارة تترجم تطلعات قيادة وحكومة دولة الإمارات على أساس المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الدولة بما يتيح لجميع فئات المجتمع الحصول على أفضل الخدمات.

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