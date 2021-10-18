«صحة دبي» تستقبل رواد «جيتكس» بحزمة برامج ومبادرات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن خلال مشاركتها الفعّالة في معرض جيتكس 2021، من خلال منصتها، عن طرح حزمة من البرامج والتطبيقات المطورة والمبادرات، التي تصب في خدمة المتعاملين مع الهيئة، وأهمها تطبيق (DHA)، وخدمة الفحص الطبي قبل الزواج، إلى جانب الاتفاقيات التي تتجه لتوقيعها مع مختلف الجهات، تعزيزاً لأهدافها وتطلعاتها في تحقيق الرفاه الصحي للمجتمع.

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن معرض جيتكس 2021، هذا العام له طابعه الخاص، وذلك لارتباطه بالعام نفسه، الذي تنطلق منه الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، والذي يشهد تحولاً هائلاً في توجهات الدولة الرقمية، وما تعمل عليه مدينة دبي لتظل هي موطن الإبداع والابتكار والحلول الذكية.

وأكد أن «جيتكس» يمثل فرصة مهمة لزيادة القدرات التنافسية بين المؤسسات على ساحة التقنيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما أنه فرصة أيضاً لقياس التقدم وتقييم الواقع، ومقارنته بما تتطلع إليه الهيئة في أكثر المجالات تطوراً في العالم.

وذكر الكتبي أن هيئة الصحة بدبي ترى في معرض جيتكس المنصة المثالية لبناء الشراكات وتوثيق العلاقات والتعاون بينها وبين مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، فضلاً عن الانفتاح على التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات، والاطلاع على مستجدات العالم في علوم التكنولوجيا والتحولات الرقمية.

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