«جمارك دبي» تعرض «آي بوكس» لحفظ الشحنات الثمينة للمسافرين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي خلال فعاليات اليوم الأول من معرض جيتكس للتقنية مبادرة «آي بوكس» الصندوق الذكي لحفظ الشحنات التجارية والثمينة التي تكون بصحبة المسافرين القادمين (ترانزيت) الراغبين في إبقائها بمركز جمارك المطار عند الوصول، دون دفع الرسوم الجمركية عليها وإعادة استلامها عبر خدمة التخليص الذاتي وقت مغادرة الدولة.

وتشارك الجمارك بـ 8 مبادرات ذكية تحت شعار «تجارة رقمية آمنة ومستدامة» وتهدف مبادرة الصناديق الذكية «I Box» إلى تسريع الخدمات اللوجستية والمناولة للبضائع الثمينة في المطار، حيث قلصت هذه المبادرة المتطورة إجراء تسليم المواد الثمينة من 30 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط.

وأكد أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي للمؤسسة والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أن دبي أسست تميزها وصدارتها العالمية على تطوير مشاريع مبتكرة تحقق التنمية المستدامة في كل المجالات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز