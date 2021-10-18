«الشؤون الإسلامية» توثّق خطب الجمعة بتقنية بلوك تشين

المصدر: أبوظبي - وام

تعرض الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية خدماتها الذكية المطورة التي تقدمها للجمهور ترسيخاً لرسالتها ورؤيتها في المجتمع بأسس عصرية مواكبة لتطورات الحياة وللنهضة الحضارية والطفرة التقنية التي تشهدها الدولة.

كما تطلق الهيئة مبادرة توثيق وحماية خطب الجمعة باستخدام تقنية بلوك تشين لتوثيق وحماية محتوى خطب الجمعة بعد النشر من خلال تتبع أي تغييرات قد يتم إجراؤها على محتوى خطبة الجمعة بغرض التعديل أو تغيير الهدف والمضمون عن طريق إضافة خصائص إلى مستند الخطبة قبل نشره وذلك بإضافة الختم الإلكتروني إلى جميع الخطب الصادرة عن الهيئة إذ سيصبح بإمكان المتعامل التحقق من المحتوى الأصلي للخطب عن طريق تحميل مستند الخطبة على النظام المتوافر في المنصة الرقمية في الموقع الإلكتروني للهيئة والذي سيساهم بدوره في الحفاظ على حقوق ملكية الهيئة.

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