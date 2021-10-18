«الأمن السيبراني» يستعرض ممارسات التحول الرقمي

المصدر: دبي - وام

يستعرض مجلس الأمن السيبراني مشاريعه ومبادراته الرقمية المتطورة واستراتيجيته السيبرانية المبتكرة ضمن منصة الحكومة الاتحادية في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر إلى 21 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف مشاركة المجلس إلى التعريف بالحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية فائقة التطور وأفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في مجال التحول الرقمي الآمن بما يعزز جودة الحياة الرقمية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وجهود حكومة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل.

توعية

كما تهدف مشاركة مجلس الأمن السيبراني إلى تعزيز التوعية السيبرانية والأمنية وضرورة التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات الرقمية من قبل القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى رفع وعي الأفراد والجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر ببيئة الأعمال عبر الفضاء الإلكتروني.

منصة

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن أسبوع جيتكس للتقنية 2021 منصة عالمية رائدة تستعرض أفضل الحلول الرقمية وأحدث التقنيات المتطورة في مجال الأمن السيبراني وتجمع كبرى الشركات والمؤسسات التكنولوجية تحت مظلة واحدة.

وأضاف إن مستقبل التحول الرقمي ينطلق من الإمارات بالتعاون مع شركائها من حول العالم من خلال هذا التجمع التقني الاستثنائي بما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071 والاستعداد للتحول الفاعل والمستدام للخمسين عاماً المقبلة بما يواكب مشاريع الإمارات للخمسين التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة سيبرانيا وترسخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات وترتقي بتنافسية الدولة وصولاً إلى تحقيق أفضل المراتب عالمياً.

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