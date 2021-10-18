5 مشاريع لـ«التربية» أبرزها المساعد الافتراضي «سند»

المصدر: دبي - نورا الأمير

تعرض وزارة التربية والتعليم خلال مشاركتها في «جيتكس» 5 مشاريع أبرزها «سند» المساعد الافتراضي عن طريق الذكاء الاصطناعي ومشروع التحليل المتقدم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكن مشروع المساعد الافتراضي المتعاملين من الدخول إلى خدمات وزارة التربية والتعليم، وفي حال عدم قدرتهم على إتمام الإجراءات يقوم «سند» بتوفير الدعم اللازم لهم سواء في تقديم الطلبات أم الشكاوى وخلافه، مستنداً إلى تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أسماء الملا أن مشروع التحليل المتقدم يعطي قراءة لحظية لكل التغريدات التربوية الخاصة بالتعليم العام والعالي بهدف مساعدة متخذي القرار وتقريبهم من الميدان التربوي والتعليمي بكل فئاته، مشيرة إلى أن المشروع يعرض التغريدات وفقاً لتصنيفات الحيز الجغرافي ومحتواها سواء أكانت حيادية، سلبية أم إيجابية، كما يحدد التغريدات الشخصية.

وقالت عائشة آل ناصر إن الهدف يتمثل في دعم مواهب الطلبة وتشجيعهم على المزيد من الإبداع وتعزيز الأفكار والخطط الابتكارية المتميزة مع السعي لتعزيز شراكات وزارة التربية والتعليم للمساهمة في بناء منظومة التعليم، مشيرة إلى أن المنصة تتسم بكونها ديناميكية مرنة تتناسب مع هيكلية جميع المسابقات والأنشطة الخاصة بالوزارة وشركائها، وقابلة للتطوير والتحديث المستمر بما يلبي المتطلبات المستقبلية.

وأفادت بأن المنصة تستهدف الشركاء الخارجيين والداخليين والطلبة والعاملين في الميدان التعليمي والمقيمين والمحكمين.

وتطرح الوزارة أيضاً مشروع منصة الثقة الرقمية فيما طورت المنصة باستخدام تقنية التعاملات الرقمية «بلوك شين» باعتبارها تقنية على درجة عالية من الأمان.

ويستعرض جناح وزارة التربية كذلك مشروع البيئة الرقمية الوطنية المتكاملة للتعليم مدى الحياة.

مسابقات

تعرض وزارة التربية مشروع المنصة الوطنية للمسابقات التي سيجري تدشينها منتصف العام المقبل بشكل رسمي، وهي المنصة الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمرجعية الرئيسية لجميع الجهات والمؤسسات في الدولة لطرح مختلف المنافسات والمسابقات والأنشطة الطلابية وإدارتها، والتي تستهدف الطلبة وكل العاملين في الميدان التعليمي العام والعالي.

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