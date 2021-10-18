بطاقات «نول» الرقمية على ساعات «هواوي»

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن شراكة رائدة لإطلاق بطاقة نول الرقمية على ساعات هواوي 3 و3 برو. ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق هيئة الطرق والمواصلات أول بطاقة نول رقمية في المنطقة بالتعاون مع هواوي العام الماضي لدعم جهود الدولة للانتقال إلى مجتمع غير نقدي.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات: يمكن للعملاء استخدام بطاقة نول الرقمية الرائدة في المنطقة من خلال تطبيق نول باي «nol Pay» المتوافر على متجر التطبيقات (AppGallery) في ساعات هواوي 3 و3 برو. ويمكن للمستهلكين استخدام محفظة هواوي الخاصة بهم لتعبئة بطاقات نول الرقمية الخاصة بهم والدفع أثناء التنقل بسهولة عن طريق النقر على ساعاتهم الذكية. ويتيح هذا الربط للعملاء فرصة شراء تذاكر وسائل المواصلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى تذاكر دخول الحدائق العامة والمتاحف وغيرها من خلال استخدام بطاقة نول الرقمية في ساعات هواوي 3 و3 برو. وتتناغم هذه المبادرة أيضاً مع استراتيجيتنا الشاملة للتحول الرقمي الهادفة لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع النقل بدبي.

وقال كيث لي، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات: مع سعي دولة الإمارات لدور قيادي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، نحن فخورون بأن نكون جزءاً من الرحلة. تتيح لنا هذه الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي تمكين المستخدمين من التقنية من خلال أحدث منتجاتنا ممثلة بساعات هواوي 3 و3 برو. ومن خلال الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، نتطلع إلى توفير تجارب ذكية وسلسة لسكان وضيوف دبي.

وتحظى معاملات الدفع من خلال نظام الأمان العالمي بدعم من نظام محفظة هواوي HUAWEI Wallet الذي يضمن خصوصية المستهلكين ويحمي بياناتهم.

وتشجع هيئة الطرق والمواصلات المستخدمين على زيارة جناحها في أسبوع جيتكس للتقنية وحضور عرض توضيحي مباشر يشرح التكامل ويعرض التجربة الرقمية السلسة.

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