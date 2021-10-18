«سيسكو» تطلق أول مؤشر عالمي للعمل الهجين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت سيسكو أول مؤشر للعمل الهجين العالمي في «جيتكس 2021». ويدرس المؤشر، الذي سيتم تحديثه كل ثلاثة أشهر، كيف أن عادات الناس وتفاعلاتهم مع التقنيات المتطورة أعادت تشكيل بيئة العمل بشكل دائم بعد عام ونصف العام من انتشار جائحة «كوفيد19». وتظهر النتائج أن الموظفين الذين يتبعون نموذج العمل الهجين يتوقعون قدراً أكبر من المرونة وإمكانية الوصول والأمان، بينما تكافح الشركات لتلبية هذه المتطلبات التقنية المتزايدة.

وقالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: «نمر اليوم بفترة تمكننا من إعادة تعريف طرق العمل. ويرغب جميع الموظفين في كافة أنحاء العالم بمكان عمل يمكنهم من تقديم الأفضلم». وتتمتع سيسكو بقدرة مميزة على استخلاص المعلومات عبر مجموعة واسعة من الأدوات التي تمكن العمل الهجين عبر الشبكات ونقاط النهاية والتطبيقات من ملايين العملاء على مستوى العالم.

ومن أبرز النتائج أن الأشخاص يرغبون بخيار العمل من أي مكان، والمرونة والعافية هما المحركان الرئيسيان للعمل الهجين، وقد أدى العمل الهجين إلى زيادة كبيرة بنسبة الاجتماعات أثناء التنقل، كما يؤدي العمل الهجين إلى زيادة الوصول إلى المواهب المتنوعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز