«عِلم» تستعرض أبرز حلولها الذكية ومنصاتها

المصدر: دبي- البيان

تستعرض شركة «عِلم» للحلول الرقمية، أبرز حلولها الذكية ومنصاتها المبتكرة، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021». وشملت معروضات جناح الشركة، العديد من الخدمات الرقمية المبتكرة، ومن بينها «منصة صيانة المركبات»، منصة لتنظيم سوق صيانة وإصلاح المركبات، وتعزيز إجراءاتها، وتساعد في الكشف عن أفق جديد لتجربة مالكي المركبات. كما أنها تسهم في تعزيز الثقة بين مالكي المركبات وورش العمل، وتسعى منصة صيانة المركبات، إلى أتمتة جميع خدمات الصيانة والإصلاح، وتوفير طرق الدفع المعتمدة، بالإضافة إلى تصنيف ورش العمل، من قبل العملاء لتعزيز جودة الخدمات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز