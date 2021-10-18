منطقة عجمان الحرة تطلق «نظام المعلومات الجغرافية»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت منطقة عجمان الحرة «نظام المعلومات الجغرافية» خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021».

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة» إنّ إطلاق «نظام المعلومات الجغرافية» خطوة هامة ومتقدّمة على درب ترجمة تطلعات المنطقة الحرة في توفير أفضل الحلول والنظم لشركائها الاستراتيجيين من المستثمرين، سواء الأفراد أو الشركات.

وأكد سعادته بالكشف عن النظام الجديد خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» الذي يعتبر أكبر معرض للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، مقدّماً منصة استراتيجية هامة لتسليط الضوء على التقدم اللافت الذي تحققه المنطقة الحرة على صعيد تطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع وتيرة التحول الذكي، من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية وجاذبة ترقى إلى مستوى تطلعات المستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في إمارة عجمان«.

وأضاف: حرصنا على تطوير نظام المعلومات الجغرافية ليكون دفعة قوية لمسيرة الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات والتسهيلات المقدمة لمتعاملينا، في خطوة هامة تؤكد تميزنا في تطوير وتنفيذ نظم معلومات جغرافية متوائمة مع أعلى المعايير العالمية. ويكتسب النظام أهمية خاصة كونه نقلة نوعية على صعيد إعادة هيكلة البنية الرقمية لدينا، تماشياً مع جهودنا لترجمة أهداف استراتيجيتنا الطموحة في تحقيق التحول الرقمي الكامل في مختلف المعاملات والإجراءات لخدمة مجتمع الأعمال والاستثمار بالشكل الأمثل.

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