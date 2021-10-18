زيادة الترحيل السحابي في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

تشهد شركة «بيت تيتان»، الشركة المتخصصة عالمياً في عمليات الترحيل السحابي وأتمتة الخدمات المدارة، لتمكين مكان العمل الحديث، فرص نمو كبيرة، حيث يقوم التحول الرقمي بتعزيز الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبحسب «غارتنر»، سيشهد سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يشمل الخدمات السحابية، إنفاقاً يصل إلى 5.4 مليارات دولار في عام 2022، تدفعه مبادرات التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى نمو في انتشار الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد خبراء التكنولوجيا، أن نمو الاستثمار المتوقع في مشاريع مراكز البيانات، يتأثر بالطلب المتزايد على الشبكات عالية الأداء، وزيادة كفاءة الإدارة وتأثير جائحة كوفيد 19. وقال أنتي أولاندر مدير القناة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «بيت تيتان»: أظهرت بياناتنا حول أنواع مشاريع الهجرة في الأمريكتين وأوروبا، أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة النشاط، وأن هذا الاتجاه لا يشهد سوى نموّ. وسيصبح هذا السيناريو منتظماً قريباً في الشرق الأوسط .

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