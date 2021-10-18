«أبوظبي الرقمية» تخطط لإطلاق سوق للبيانات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قال عبدالله المرزوقي مدير إدارة البيانات المفتوحة في هيئة أبوظبي الرقمية إن الهيئة المعنية بالتحول الرقمي في حكومة أبوظبي تخطط لإطلاق «سوق أبوظبي للبيانات» بهدف تداول البيانات تجارياً في الإمارة وذلك بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي.

وأوضح المرزوقي في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش مشاركة الهيئة في «جيتكس جلوبال» أن الهيئة تقوم اليوم بتحديد أطر عمل السوق ونماذج تسعير البيانات وعمل برنامج تجريبي لسوق البيانات الذي سيساهم بشكل أساسي في تعزيز أداء العديد من القطاعات الحيوية مثل البنوك والسياحة والصحة والتعليم وغيرها، إضافة إلى تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناع وذلك من خلال توفير بيانات ذات أهمية خاصة للشركات والقطاعات المختلفة.

وتابع: سيوفر سوق أبوظبي للبيانات بيانات ذات قيمة خاصة، وذلك ضمن توقعات مكتب أبوظبي التنفيذي لمبادرة «الحكومة المتكاملة»، التي دشنتها هيئة أبوظبي الرقمية، في أبريل من العام الماضي والتي تعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة وذلك في إطار جهود الهيئة لتسريع عجلة التحول الرقمي على امتداد إمارة أبوظبي.

وأردف: يتم اليوم توفير بيانات عن الحوادث المرورية على سبيل المثال بشكل مجاني للجميع ولكن سيتم من خلال سوق البيانات طرح بيانات خاصة ضمن نموذج التسعير مثل بيانات خاصة فنية تتعلق بتفاصيل السيارات في الحادث على سبيل المثال وهذا بالطبع يوفر قيمة إضافية لشركات السيارات. وأضاف: تعد البيانات اليوم الوقود المحرك لنمو العديد من القطاعات الاقتصادية وأحد أهم جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص ونعد أن منصة البيانات المفتوحة تثري حكومة أبوظبي بالقيمة المضافة وتعزز الاستفادة من البيانات التي يصل عددها اليوم في منصة أبوظبي إلى أكثر 2500 قاعدة بيانات مفتوحة مجانية قامت بتوفيرها 80 جهة حكومية في أبوظبي منها جهات محلية وأخرى اتحادية. وتوفر البيانات مصدراً ثرياً من المعلومات لخدمة المستخدمين سواء كانوا من الأكاديميين والطلبة أو شركات القطاع الخاص.

إقبال قوي

وأكّد المرزوقي وجود إقبال قوي على منصة بيانات أبوظبي الرقمية، إذ وصل حجم مشاهدة البيانات إلى أكثر من 2.7 مليون مرة وعدد عمليات تنزيل البيانات إلى 400 ألف مرة وذلك منذ إطلاق المنصة في جيتكس 2020. وأضاف: يعكس هذا الإقبال القوي على منصة البيانات بالطبع مدى الأهمية المتزايدة للبيانات في مجال العمل الحكومي والقطاع الخاص والأفراد عموماً.

نشر الوعي

يتم التركيز على نشر الوعي في مجتمع الإمارات بأهمية البيانات كمخرجات للشركات والطلبة والأكاديميين بهدف رفع مستوى الاستفادة من البيانات. وسيكون هناك عمل مكثف في الفترة المقبلة لزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بشكل عام بأهمية البيانات وكيفية الاستفادة منها وسبل الاستفادة من منصة البيانات وذلك من خلال رسائل التوعية في وسائل الإعلام والتواصل المختلفة.

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