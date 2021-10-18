جامعة الإمارات تعرض أحدث تقنيات وابتكارات الطلاب

المصدر: دبي - البيان

تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في «أسبوع جيتكس للتقنية» من خلال مشاريع طلابية وخدمية عدة قدمتها كلية تقنية المعلومات وقطاع تقنية المعلومات بالجامعة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أهمية مشاركة الجامعة في هذا الحدث المهم والذي يُعد أكبر معرض للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا،

حضور فاعل

وذكر نسيبة أن «حضور جامعة الإمارات العربية المتحدة فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية يعد فرصة فريدة لاستعراض البنية الرقمية والخدمات الذكية وتقنية المعلومات التي تتمتع بها الجامعة والاطلاع على أحدث التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في هذا المجال لتعزيز مكانة جامعة الإمارات الرائدة في مجال التحول الرقمي».

وأكد أن «جامعة الإمارات بحسبانها جامعة المستقبل تواكب استراتيجية دولة الإمارات في التحول الرقمي، وتعمل على تطوير المواهب الإبداعية والعقول من خلال الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل والحلول الرقمية».

وتشارك جامعة الإمارات هذا العام بعدة مشاريع رائدة ومنها «نظام المواعيد الذكي للرعاية الصحية» و«نظام ذكاء اصطناعي للتباعد الاجتماعي يستخدم مستشعرات حرارية للحفاظ على خصوصية المستخدم».

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