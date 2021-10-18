«نداء» تستعرض أحدث حلول المهمات الطارئة

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة الاتصالات المتخصصة نداء، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن طرح أحدث التقنيات المخصصة للمهمات الطارئة، والمُستخدمة في مجالات السلامة العامة وتطوير المدن الذكية، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية .

وتستعرض نداء أحدث الحلول والتطبيقات والأجهزة العاملة على شبكتها للجيل الرابع، والتي تستخدم شرائح هاتف SIM الخاصة بها ضمن قاعة الشيخ سعيد 3 في أرض المعرض. وتم تطوير هذه الابتكارات التقنية من قبل شركاء التكنولوجيا لدى نداء، وهم إيرباص ونوكيا وشركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية.

وتهدف نداء من خلال طرح هذه الحلول إلى تسليط الضوء على دور شبكة الجيل الرابع المتقدمة الخاصة بها.

وتشهد مشاركة نداء في معرض جيتكس لهذا العام إضافةً متميزةً تتمثل في انضمام شرطة دبي إلى جناح المؤسسة بهدف استعراض الدورية الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي .

ودعماً لهذه الأهداف، تطرح إيرباص خلال مشاركتها في المعرض الرائد مجموعةً من الحلول الهجينة ذات المزايا المتقدمة.

وتستعرض شركة إشارة من جانبها تكنولوجيا "ساغا" للتصميم أو كما تسمى أيضاً بـ "غرف العمليات المتكاملة" وتستعرض إشارة حلّ "أكوم" .وتعليقاً على المشاركة، قال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء": "يزوّدنا معرض جيتكس 2021 مرةً أخرى بفرصة متميزة للتفاعل مع الزوار الدوليين واستعراض أحدث أجهزة وتطبيقات وحلول التواصل المخصصة للمهمات الحرجة. ويضم جناحنا في المعرض مجموعةً من فرق العمل المؤلفة من أخصائيي نداء وشركائها، الذين يحرصون على تسليط الضوء على أبرز الابتكارات التي نطرحها في أرض المعرض".

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