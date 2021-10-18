تطبيقان ذكيان لتثقيف الجمهور من «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في أسبوع جيتكس للتقنية بتطبيقين ذكيين يهدفان إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية في إسعاد المتعاملين والموظفين، وأن تكون دبي المدينة الآمنة دائماً.

وفي هذا السياق قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نشارك هذا العام بتطبيق ذكي وبرنامج تدريبي تحت مسمى c-line يهدف لنشر الوعي بمهارات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة. .

وعن البرامج الذكية التي تشارك بها إسعاف دبي من خلال منصتها قال الدراي: نشارك بتطبيق المؤسسة الرئيسي «SOS» والذي يعتبر 7 تطبيقات ذكية تم دمجها في تطبيق واحد إضافة إلى تفعيل خدمة طلب الإسعاف الطارئ «SOS» وهي ميزة تسهم في رفع سرعة الوصول من خلال تحديد الموقع الفعلي لطالب خدمة الإسعاف .

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