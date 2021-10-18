«دائرة المعرفة بأبوظبي» تدعم جهود التحول الرقمي في قطاع التعليم

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال بهدف تسليط الضوء على مشاريعها ومبادراتها القائمة على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتي تدعم جهود الابتكار والتحول الرقمي في القطاع التعليمي في الإمارة.

وقال عامر الحمادي، وكيل الدائرة: «تُمثل مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال فرصة مثالية لاستعراض مساعينا المتواصلة لتسخير الحلول التكنولوجية المتقدمة في تعزيز التحوّل والابتكار في مختلف مفاصل القطاع التعليمي».

وخلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بين 17 و21 أكتوبر الجاري، تستعرض الدائرة فهرس الخدمات، وهي البوابة الرقمية الفريدة من نوعها والمخصصة لدعم المستفيدين من خدمات الدائرة، مثل أولياء الأمور والمدارس والشركاء في القطاع كما تستعرض الدائرة نظام التراخيص الذكي .

وتستكمل الدائرة مشاركتها في المعرض في إطار جناح حكومة أبوظبي مع كلمةٍ خاصة يقدمها ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في مدرسة 42 أبوظبي للبرمجة غداً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز