«صحة أبوظبي» ومنظومة التكنولوجيا العالمية توقّعان مذكرة تفاهم

المصدر: دبي - البيان

عززت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، جهودها الرامية إلى توفير بيئة حاضنة وداعمة للابتكار في الرعاية الصحية، وذلك من خلال تعاون مشترك يجمعها مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي. جاء ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، وتندرج الشراكة في إطار مواصلة دائرة الصحة مبادراتها لتعزيز منظومة الابتكار في الرعاية الصحية من خلال وضع السياسات والتشريعات المحفزة وخلق فرص للشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف .

وقع مذكرة التفاهم الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وبدر العلماء الرئيس التنفيذي لـHub71 وذلك ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2021.

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