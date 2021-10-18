«إقامة دبي» تشارك بمشاريع مبتكرة وورش افتراضية

المصدر: دبي-البيان

استعرضت إقامة دبي حزمة من أحدث المشاريع المبتكرة، التي تشمل الإقامة الذهبية والتطبيق الذكي ومنصتي وإقامة دبي اللاورقية، وخدمات الجنسية وجوازات السفر وخدمة «أنت مميز، والموقع الالكتروني وخدمات إقامة دبي في إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى الورش الافتراضية التي تنظم على مدى ثلاثة أيام متتالية تمكن الجمهور الموجودين خارج المعرض من الدخول إليها عبر الرابط الموجود في البايو على حساب (الانستغرام) والاستفادة منها، كما تشهد منصة الإدارة خلال أسبوع جيتكس توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات.

وقد بثت إقامة دبي فعاليات إكسبو دبي 2020 عبر شاشة ضخمة في منصتها، لتمنح الجمهور فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائي، الذي تحتضنه دبي، والذي يمثل فرصة ملهمة لتواصل العقول وصناعة المستقبل.

حرص

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حرص الإدارة على المشاركة في معرض جيتكس كل عام بأحدث مشاريعها وخدماتها الذكية تلبي توقعات وطموحات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات دائماً في مصاف الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الذكية، مؤكداً أن هذه الدورة مختلفة عن كل الدورات فما يميز هذه النسخة من جيتكس أنها تعقد بالتزامن مع اكسبو 2020 دبي .

وتستعرض الإدارة لزوار منصتها خلال أسبوع جيتكس التعريف بالإقامة الذهبية وشروطها وكيفية التقديم عليها .

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