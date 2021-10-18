«قانونية دبي» تدشن موقعها الإلكتروني الجديد لتعزيز تجربة المتعامل

المصدر: دبي-البيان

تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في معرض «جيتكس» العالمي 2021، حيث تستعرض الدائرة خلال مشاركتها هذا العام ضمن جناح منصة حكومة دبي الرقمية أحدث مبادراتها وخدماتها التقنية، فعلى هامش مشاركتها، تدشن الدائرة موقعها الإلكتروني الجديد لتعزيز تجربة المتعامل، من خلال واجهة تدعم مختلف الأجهزة الإلكترونية، وأنظمة التشغيل في الهواتف الذكية، وذلك بعد إجراء تحديثات تلبي تطلعات المتعاملين لسرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الدائرة، بالإضافة إلى تدشين خدمة الدردشة الفورية، التي تُمِّكن زائري الموقع من التواصل المستمر والسريع مع الدائرة، للإجابة عن أية استفسارات تتعلق بأي من خدماتها.

اطلاق

وفي السياق ذاته، تطلق الدائرة تطوير نظام المهن القانونية (LPS)، الذي يتيح للمحامين والمستشارين القانونيين الحصول على الخدمات الرقمية أو الإلكترونية، التي تقدمها الدائرة، وهو ما يتماشى مع تعزيز الأداء المؤسسي، الذي يخدم مؤشرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية والذكية، ويتفق مع الممارسات الرقمية، التي تقتضيها معايير العمل الحكومي في إمارة دبي.

وتستعرض الدائرة تجربتها في استمرارية الأعمال عن بُعد، من خلال منظومة عمل إلكترونية، وفرّت قنوات تواصل فعالة في حصول المتعاملين على ما تقدمه من خدمات، وفق أعلى معايير ومتطلبات استمرارية الأعمال، اتكاء على مُمكّنات تقنية تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالجودة والكفاءة المطلوبتين، كما تطلق الدائرة مشروع تصنيف تخصصات مزاولي المهن القانونية من المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين لديها.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أن مشاركة الدائرة في هذا الحدث التقني العالمي، تأتي في إطار حرصها على عرض تجاربها، والاطلاع كذلك على أحدث الحلول الرقمية الابتكارية، التي تخدم عملها في تقديم خدمات قانونية حكومية مبتكرة، تواكب مستجدات الثورة الرقمية والتكنولوجيا المتطورة، بما يلبي رؤية القيادة الرشيدة في تبني أحدث التقنيات في منظومة العمل الحكومي، وتعزيز سعادة المتعاملين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز