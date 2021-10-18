دبي.. انطلاقة جديدة للنجم العالمي كاسياس خارج إسبانيا

المصدر: دبي - علي الظاهري

اختيار نجوم ومشاهير الرياضة لدبي من أجل إطلاق مشاريع في عالم الاستثمار لم يأت من فراغ، وإنما بفضل عوامل كثيرة وتجارب ناجحة قادت لتفضيل «دانة الدنيا» على غيرها من مدن العالم.. من بين هؤلاء النجوم إيكر كاسياس حارس منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد السابق، الذي سحرته دبي بجمالها والفرص الواعدة للباحثين عن الاستثمار في المجال الرياضي وغيرها من القطاعات الأخرى، ليتأكد بأنها المكان الأفضل لاستضافة أول مركز له خارج إسبانيا، والذي سيرى النور قريباً قبل نهاية العام الجاري.

استحوذت دبي على اهتمام إيكر كاسياس الذي حقق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 وأمم أوروبا 2008 و2012 مع منتخب إسبانيا إلى جانب التتويج بلقب أبطال أوروبا مرات عدة مع فريق ريال مدريد، حيث وجد كل ترحيب وحفاوة في زياراته المتعددة لدبي، ولاحظ حجم التسهيلات التي تقدمها «دانة الدنيا» للراغبين في الاستثمار الرياضي، مما عزز ثقته وطموحاته بأن يصبح مركز دبي أفضل أكاديمية لتدريب حراس المرمى في العالم.

دراسة وفرص

وجاء اختيار نجم الكرة العالمي لدبي حسب ما ذكر، بعد دراسة شاملة ودقيقة لفرص النجاح التي تقدمها لمثل هذه المشاريع، انطلاقاً من امتلاكها منشآت رياضية حديثة مصممة وفق أفضل المواصفات العالمية، وبنية تحتية قوية، إلى جانب وجود الملاعب والمضامير وأماكن لممارسة الرياضة سواء في الأماكن المفتوحة أم داخل الصالات المغلقة، وغيرها من التسهيلات الأخرى الكبيرة التي تشجع على الإقامة والاستثمار فيها، وتجمع الجاليات من معظم دول العالم تحت مظلة الحب والتسامح والسلام.

ويأتي إطلاق مركز كاسياس الأول خارج إسبانيا والمتخصص في تدريب حراس المرمى، بالشراكة مع «نادي فرسان إسبانيا» وبالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي»، حيث ستفتح الأكاديمية أبوابها لتقديم خدمات لحراس المرمى والمدربين بالأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية المحلية والخليجية إضافة للهواة من عمر 8 إلى 21 عاماً.

وجهة مفضلة

ويؤكد كاسياس أن دبي هي الوجهة المفضلة لأشهر نجوم الرياضة في العالم، حيث إن معظم أصدقائه يقضون معظم أيام العام في دبي، مشيداً بالدور الريادي الذي تقدمه دبي في مجال الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وكونها مركزاً لكرة القدم في المنطقة.

ومن بين الأشخاص واللاعبين الذين تأثر بهم كاسياس، زميله ومواطنه ميشيل سلغادو نجم منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد السابق، الذي جاء إلى دبي قبل نحو 10 سنوات وفضل الاستقرار والاستثمار فيها، حيث كانت له تجارب ناجحة في مشاريع الأكاديميات بدبي مما حفز كاسياس على المضي قدماً لإطلاق مشروعه بلا تردد، وسيحرص على استثمار خبرات سيلغادو من خلال العمل سوياً لترسيخ مكانة المركز وتنفيذ خطط وبرامج عمله وأهدافه التي يصبو إليها في تجربته خارج إسبانيا.

إشراف مباشر

وسيحرص حارس منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، على التواجد بنفسه إلى جانب طاقم المدربين الإسباني للإشراف بشكل مباشر على العملية التدريبية في الفترة المقبلة.

ومن أهم النقاط التي سيركز عليها البرنامج التدريبي لحراس المرمى في المركز، الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية والنفسية، والقياسات، وسيكون التدريب وفقاً للنموذج الإسباني .

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