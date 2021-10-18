«دبي للسيليكون» تطلق «ساندبوكس» لدعم المشاريع الناشئة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت سلطة واحة دبي للسيليكون برنامج «ساندبوكس» Sandbox الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم المشاريع الناشئة في تخصصات التكنولوجيا على مدى 12 شهراً، ومساعدتها في مراحلها التأسيسية على النمو وجمع التمويلات. يأتي ذلك وذلك تماشياً مع رؤية دبي الحضرية 2040 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيما يتعلق بتطوير قطاع الاقتصاد المعرفي والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وقامت سُلطة واحة دبي للسيليكون بإطلاق البرنامج خلال معرض «جيتكس نجوم المستقبل» الذي يعد واحداً من أكبر الفعاليات المخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتشارك فيه من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والمملوك بالكامل من قبل سُلطة واحة دبي للسيليكون. ويتزامن إطلاق برنامج «ساندبوكس» مع إعلان «مشاريع الخمسين» الاستراتيجية التي تؤسس لدورة تنموية جديدة على مستوى الإمارات في كافة القطاعات الاقتصادية.

برنامج مرن

ويهدف برنامج «ساندبوكس» الذي يديره مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، إلى دعم المشاريع الناشئة في المراحل المبكرة بدءاً من مرحلة منتج الحد الأدنى القابل للبيع إلى مرحلة الإنشاء المبكرة القابلة للنمو، وذلك بالاستفادة من برنامج انتساب مفتوح على مدار العام.

ويحظى رواد الأعمال المسجلون في «ساندبوكس» بمنهاج عملي متكامل يشتمل على ورش العمل، والتوجيه عالمي المستوى، والتواصل مع المستثمرين، والتطبيق العملي للمعارف والمهارات المكتسبة، لمساعدة الشركات الناشئة على النمو. ويخصص مركز «ديتك» ضمن واحة دبي للسيليكون محفظة تمويلية يستثمرها في تمويل المشاركين الناجحين في البرنامج. ويتميز «ساندبوكس» بتخصيص موارد نوعية لدعم الشركات الناشئة في التركيز على صحة عملياتها وكوادرها والتوازن بين الحياة والعمل وتحسين الأداء الإنساني.

ويوفر مركز «ديتك» لأعضاء البرنامج ميزة تأسيس الشركات الناشئة فيه بتكاليف مخفضة مدعومة وثابتة، التزاماً من المركز بتوفير الدعم الأمثل للشركات الناشئة في مراحل التأسيس بحيث تقتصر الكلفة على 9500 درهم فقط لتشجيعهم في مرحلة البداية والانطلاق. ويستمر البرنامج 12 شهراً لكل شركة، ويتيح وصولها مباشرة إلى أبرز مؤسسات التمويل الجريء، وحصولها على خدمات عامة متاحة من شركاء دبي للسيليكون بقيمة تتجاوز نصف مليون درهم لكل شركة.

ست ركائز

ويقوم البرنامج على 6 ركائز هي: تطوير المنتجات، وتنمية المشاريع، ورصد الأسواق، والدعم القانوني، وجمع التمويلات والتشخيص المالي، وصحة عمليات الشركات الناشئة وكوادرها. كما يعتمد مؤشرات أداء قياسية لضمان عدم استنزاف موارد الشركات الناشئة وطاقة مؤسسيها، ويخلق مجتمعاً حيوياً لأصحاب المشاريع الناشئة، ويستضيف متحدثين ومتخصصين.

وتستفيد الشركات الناشئة ضمن البرنامج من أكثر من 200 ساعة من ورش العمل، وأكثر من 100 ساعة من التوجيه التخصصي مع الخبراء. كما تحظى المشاريع الناشئة ضمن البرنامج بإمكانية الوصول إلى حزمة متكاملة من برامج تشخيص الكفاءة المالية والامتثال القانوني لضمان بقائها في موقع قوي يؤهلها لجذب الاستثمارات واستقطاب التمويلات اللازمة.

وجهة للرواد والفرص

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «توفير بيئة استثمارية متكاملة وحاضنة ممكّنة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة بدبي هو مكوّن أساسي في استراتيجية دبي للسيليكون لتعزيز موقعها كمركز للابتكار والمعرفة ضمن خطة دبي الحضرية 2040. وهذا ما يدعمه إطلاق برنامج»ساندبوكس«لتمويل المشاريع الناشئة حتى عام 2025، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار، وذلك بالتزامن مع إعلان حكومة الإمارات عن 50 مشروعاً استراتيجياً تؤسس لدورة تنموية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزز مكانة الدولة وجهة للمواهب والكفاءات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة والاستثمارات النوعية».

وأضاف: «لدى دبي للسيليكون ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال»ديتك« التابع لها خبرة مديدة كحاضنة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع ملموس وتعزيز فرص تمويل رأس المال الجريء والمغامر لشركاتهم. وبرنامج»ساندبوكس«الأول من نوعه في المنطقة بتركيزه على مؤسسي الشركات الناشئة يساهم في سد النقص في مبادرات دعم المشاريع الناشئة في مراحلها التأسيسية ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين في المشاريع الناشئة الواعدة».

دعم رأس المال الجريء

ويحظى البرنامج بدعم رأس المال المغامر وحلول التمويل الجريئة التي تستهدف تمكين المشاريع الناشئة من الانطلاق والإقلاع في مراحل التأسيس، كما يوفر البرنامج حاضنة لرواد أعمال التكنولوجيا في واحة دبي للسيليكون، التي يمتلك مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال فيها خبرة أكثر من 6 أعوام .

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